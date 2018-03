Namlouvání italských populistů. Nová vláda může zamávat s celou EU, klíčovou roli má ale prezident

před 1 hodinou

Hnutí pěti hvězd a Liga severu mají v italském parlamentu většinu hlasů. Jednání o společné vládě ale není jednoduché, jejich priority se dost zásadně liší.

Řím - Těsně po volbách mají politici jen málokdy čas na rodinu. Jednání o tom, kdo bude vládnout, jsou důležitější. Šéf italské krajně pravicové strany Liga severu Matteo Salvini tak pěstuje úzké kontakty s lidmi, u kterých by to ještě před pár týdny asi ani on sám nečekal.

"Mluvím častěji s Di Maiem než s mou matkou," řekl Salvini novinářům. Měl na mysli Luigiho Di Maia, lídra protestního Hnutí pěti hvězd.

Jejich blízké vztahy dokládají, že v Itálii by se mohly společně chopit moci dvě populistické strany. To může "zamávat" i s celou Evropskou unií.

Díky dohodě těchto dvou stran se stal předsedou italské poslanecké sněmovny Roberto Fico. Zvolení muže, který se jmenuje podobně jako bývalý slovenský premiér, tak symbolizuje začínající úspěšnou spolupráci Hnutí pěti hvězd a Ligy severu. "Salvini prokázal, že je člověkem, který drží slovo," pochvaloval si Luigi Di Maio.

Sobotní společné hlasování o vedení parlamentu může přerůst i do vládní spolupráce. Hnutí pěti hvězd a Liga severu mají v parlamentu většinu hlasů.

Volby v Itálii začátkem března vyhrálo Hnutí pěti hvězd, které dostalo skoro třetinu hlasů a stalo se tak nejsilnější samostatnou stranou. V součtu mandátů ho ale předstihla koalice několika pravicových stran, v rámci níž dopadla nejlépe Liga severu. Volilo ji 17 procent Italů a překvapivě tak porazila svého koaličního partnera, stranu Vzhůru, Itálie bývalého premiéra Silvia Berlusconiho.

Signály souznění?

Otázkou je, jestli se dvě populistické strany dokážou na společném vládnutí vůbec dohodnout. Jejich priority se dost zásadně liší. Hnutí pěti hvězd chce výrazně zvýšit dávky chudším Italům, kteří nemají práci. To by prospělo hlavně lidem na jihu země. Ligu severu naopak volí převážně drobní podnikatelé na severu Itálie, kteří slyší na její sliby radikálního snížení daní a odmítají dotovat chudší italský jih.

"Dohoda není v zájmu ani jedné z těchto stran," myslí si proto Federico Santi z výzkumného centra Eurasia Group, podle kterého populisté společně v Itálii vládnout nebudou.

Řada jiných analytiků to ale vidí opačně. Italský deník Il Sole 24 Ore mluví o jasných "signálech souznění" mezi Hnutím pěti hvězd a Ligou severu.

Příkladem je jejich společný odpor k penzijní reformě, kterou Itálie schválila v době dramatické dluhové krize v eurozóně v roce 2011. Reforma zvýšila věk pro odchod do důchodu a obě strany ji chtějí zrušit.

Jejich plány na zvýšení státních výdajů, případně na daňové škrty, mají taky jednoho společného jmenovatele - znamenaly by výrazné zvýšení schodku italského státního rozpočtu. Ten by nejspíš vystřelil výrazně nad hranici tří procent hrubého domácího produktu (HDP), která je povolená v Evropské unii.

To by znamenalo jak konflikt s Evropskou komisí a ostatními zeměmi EU, tak možné vyvolání nervozity na finančních trzích. Itálie se svým státním dluhem, který dosahuje 130 procent hrubého domácího produktu, je přitom na jejich přízni závislá jako málokterá jiná země v unii.

Může dojít na "prezidentskou" vládu

Jak Hnutí pěti hvězd, tak Liga severu si dělají nárok na obsazení postu premiéra. Hnutí argumentuje tím, že je nejsilnější stranou. Liga je zase hlavní partají v rámci koalice s nejvíce mandáty. I z tohoto důvodu ale nejspíš její šéf Salvini nebude chtít porušit koaliční spolupráci s Berlusconim - bez této podpory je Liga výrazně slabší.

Pro Hnutí pěti hvězd je však Berlusconi symbolem korupce a vůbec všeho špatného v italské politice. Není tak moc pravděpodobné, že by Hnutí mohlo jít s Ligou do vlády, pokud by její součástí měla být i Berlusconiho strana Vzhůru, Itálie.

Ať už dopadne mocenská přetahovaná jakkoliv, klíčovou roli v ní bude hrát italský prezident Sergio Mattarella. "Mám velkou důvěru v budoucnost Itálie … Teď musí všichni prokázat zodpovědnost a myslet hlavně na zájem země," prohlásil hned po volbách.

Podle italských médií bude Mattarella požadovat vytvoření vlády s jasnou podporou v parlamentu. A údajně je přesvědčen, že ani Hnutí pěti hvězd, ani Liga severu takový kabinet nedokážou sestavit.

Pak by jmenoval premiérem nezávislou a respektovanou osobnost a vyzval by, aby takovou "prezidentskou" vládu podpořilo co největší množství stran.

S autoritou, kterou Mattarella disponuje prakticky u všech politických stran, by se mu to mohlo povést. Současný prezident vstoupil do politiky začátkem osmdesátých let poté, co jeho bratra Piersantiho zavraždila mafie. Od té doby má pověst čestného muže, který za všech okolností dodržuje ústavu. Věří mu nejen politické strany, ale podle průzkumů i veřejnost. Konzultace o tom, kdo vytvoří novou vládu, chce s politiky zahájit po Velikonocích.

