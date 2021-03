Matovič nákup Sputniku tajil. Lékaři jsou zaskočení a nechtějí nést zodpovědnost

Z dosavadních zpráv vyplývá, že slovenský premiér Igor Matovič pojal nákup ruských vakcín proti koronaviru Sputnik V jako sólovou akci. Neinformoval o ní prezidentku Zuzanu Čaputovou ani politiky koaličních stran, včetně ministra zahraničí Ivana Korčoka. O akci, která v zemi vyvolala vážnou politickou krizi, věděl ministr zdravotnictví Marek Krajčí, jenž je členem Matovičova hnutí OLaNO.

Sputnik V zatřásl slovenskou vládní koalicí. Premiér Matovič nákup do poslední chvíle tajil. | Foto: Reuters

Proti nákupu ruských vakcín se postavila menší koaliční strana Za lidi, výhrady má také Svoboda a solidarita (SaS), za niž byl Korčok jako nestraník nominován do křesla ministra zahraničí.

Smlouvu s ruskou společností na dodávky vakcín Sputnik V uzavřelo slovenské ministerstvo zdravotnictví tajně v sobotu 27. února. V pondělí pak přistálo na letišti v Košicích vojenské letadlo. Premiér Matovič před strojem přímo na letištní ploše promluvil k novinářům tak, aby na záběrech byly vidět palety s balením vakcín.

Politolog Gabriel Eštok z univerzity v Košicích upozorňuje, že hnutí OLaNO Igora Matoviče závratným tempem klesají preference a podobné pompézní akce jako "vítání" Sputniku jsou pro premiéra běžným nástrojem marketingu po celou dobu jeho politické kariéry.

"Zároveň se potvrzuje, že si Matovič nedělá těžkou hlavu z možných reakcí zahraničních spojenců nebo partnerů v koalici. Zdá se, že ani po roce v premiérské funkci Matovič nepochopil šířku zodpovědnosti, kterou má na tomto postu," vysvětlil Eštok deníku Aktuálně.cz.

Zodpovědnost je na lékařích

V úterý ministr zdravotnictví Krajčí podepsal výjimku na použití Sputniku V, preparát přitom neschválila Evropská léková agentura (EMA). Uvedl, že na podpisu výjimky trvalo Rusko, jinak by zásilku odmítlo dodat. Premiér Matovič při obhajobě nákupu uvedl jako jeden z důvodů i to, že je ruská vakcína levná. Za dvě dávky, které se každému člověku musí aplikovat, zaplatila Bratislava 17 eur (asi 445 korun).

V první várce dorazilo 200 tisíc dávek, do konce června má Slovensko dostat dva miliony.

Marek Krajčí rovněž řekl, že zodpovědnost za použití ruské vakcíny bude na lékařích, kteří s ní budou očkovat. To lze vykládat dvojím způsobem: buď že lékaři mohou, ale nemusí preparátem očkovat, nebo že ponesou zodpovědnost za případné zdravotní problémy vakcinovaných lidí. "Žádný lékař nebude nucen k tomu, aby touto látkou očkoval," uvedl k tomu Igor Matovič.

Premiér tvrdí, že podle jeho informací má zájem o naočkování ruskou vakcínou 1,7 milionu Slováků. Politolog Gabriel Eštok to ale zpochybňuje.

"Matovič se opírá o průzkum ze začátku února, který ale položenou otázkou nevystihuje současnou realitu. Otázka byla na ochotu respondentů očkovat se Sputnikem V, ale nezmiňovala se o problému schválení vakcíny evropským či slovenským úřadem. Dnes by průzkum zřejmě přinesl jiné výsledky, zejména pokud by se vyloženě týkal ochoty naočkovat se nezaregistrovanou vakcínou," soudí Eštok.

Největší krize vlády

Ruské vakcíny, které na Slovensko dorazily, se mohou použít až do srpna, kdy vyprší jejich expirace. Deníku SME to řekl Juraj Kamarás, ředitel farmaceutické firmy Imuna Šarišské Michaľany.

Matovičův nestandardní postup vyvolal ve slovenské vládní koalici největší krizi za rok, kdy je u moci. Strany Za lidi a SaS žádají personální změny.

"Musíme se vážně bavit o rekonstrukci vlády, protože takto se už skutečně nedá fungovat. Jednání budou dlouhá a náročná, ale musíme do toho jít, pokud nechceme, aby se situace ještě víc zhoršila," řekl ve středu předseda SaS a ministr hospodářství Richard Sulík a zároveň dodal, že Slovensko podle něj pandemii koronaviru nezvládá. "Předseda vlády proti sobě poštval prakticky všechny - média, prezidentku, koaliční partnery, různá sdružení a samozřejmě i širokou veřejnost. Nemůžeme už před tím zavírat oči," upozornil.

Politolog Gabriel Eštok se však domnívá, že Sulíkova strana z Matovičovy vlády neodejde. A to ani přesto, že premiér Sulíka opakovaně označuje za člověka, který zavinil smrt tisíců lidí a například i novináře Jána Kuciaka. "Matovič neustále útočí také na další členy SaS, a přesto Sulík dosud z koalice neodešel. To, že akcí se Sputnikem ponížil SaS jako koaličního partnera, zejména ministra zahraničí, zřejmě nejsou rozhodující věci, které by Sulíka dokázaly přesvědčit k odchodu," míní košický politolog.

