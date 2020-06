Mám toho dost. Policistů se bojím víc než násilníků, říká demonstrant z Minneapolisu

Sedmadvacetiletý David Maxwell pochází z Minneapolisu, kde se účastnil masivních protestů, které vypukly po vraždě černocha George Floyda. Toho usmrtil bělošský policista poté, co mu klečel na krku. V rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje, jak demonstrace probíhaly i rozjitřenou náladu v americké společnosti. Maxwell nyní žije v Los Angeles, pracuje ve finančnictví a živí se také jako producent.

Byl jste ve čtvrtek na smutečním shromáždění za George Floyda v Minneapolisu. Jaké to bylo?

Srdceryvné. Smutné vzhledem k okolnostem, ale zároveň bylo krásné vidět, jak lidé drží pohromadě.

Po shromáždění se konaly další protesty, účastnil jste se jich? Jaké to bylo?

Ty, které se konaly hned po pietě, byly velmi mírumilovné. Byli tam nějací jeho kamarádi, pár lidí, kteří by se dali popsat jako místní celebrity. Byl to pěkný způsob, jak si na něj zavzpomínat.

Kolik dní už protestujete?

Celý týden. Nejdříve v Los Angeles, kde bydlím, a teď jsem se kvůli tomu vrátil do Minneapolisu, odkud pocházím.

Jak protesty v Minneapolisu vypadají? Jsou převážně tak násilné, jak se to zdá ze záběrů v médiích a na sociálních sítích?

Některé ano, mnoho z nich bylo skutečně násilných, zejména ze strany policie. Minulý týden ve čtvrtek a v pátek došlo k rozbíjení a zapalování ohňů, viděl jsem záběry, ze kterých vyplývalo, že to dělali policisté v utajení. Všichni jsou velmi rozhněvaní, ale snažíme se náš hněv projevit tak mírně, jak to jen jde.

Protestující násilnosti nevyvolávají?

Na demonstrace chodí také různé skupiny jako Ku-klux-klan nebo uskupení přesvědčená o nadřazenosti bílé rasy, které se snažíme odrážet. Soused mého kamaráda byl dneska postřelen před svým domem.

Ostrým nábojem?

Ano. Nevíme, kdo to udělal, ale nemyslíme si, že by to byla policie, spíš nějací místní neonacisté.

Proč si to myslíte?

Pohybuje se tu velké množství různých divných aut bez poznávacích značek, která jezdí čtvrtěmi, jejich posádky nechávají u domů stát plné nádoby s benzínem. Je to děsivé.

Protestoval jste za práva černošských obyvatel i v minulosti?

Ano, smrt Philanda Castila (případ z roku 2016, kdy policista ve státě Minnesota během dopravní kontroly zastřelil dvaatřicetiletého Afroameričana před očima jeho přítelkyně a čtyřleté dcery, pozn. red.) způsobila jeden z největších protestů, kterého jsem se účastnil. Musím ale říct, že žádný z těch minulých nebyl ani zdaleka tak násilný jako ty současné.

Proč myslíte, že to tak je?

Myslím, že záběry George Floyda byly to nejnechutnější, co jsme tu kdy viděli. Video, které natočila těsně po jeho zastřelení Castilova partnerka, bylo taky strašné, ale tohle bylo strašně vizuálně výmluvné. To, jak bezmocně ležel na zemi skoro devět minut, prosil o pomoc, kterou nedostal… Ano, i jedna vražda byla příliš, ale já osobně už toho mám prostě plné zuby.

A ještě navíc - i když to video už bylo zveřejněné, policie pořád říkala, že musí vyšetřovat, co Floyd provedl. V černošské komunitě jsme to cítili jako urážku, protože nám není jasné, co je potřeba zkoumat. Jasné je, že byl zavražděn.

Jste jako afroameričan v Minneapolisu terčem rasismu? Je to něco, s čím se musíte běžně vypořádávat?

Rasismus, se kterým jsem se setkal, se dá popsat jako pasivně agresivní.

Co to znamená?

Nezažil jsem naštěstí, že by se ke mně lidé chovali vyloženě rasisticky nebo že by mi rasisticky nadávali do očí. Ale mám zkušenost s tím, že jsem se kvůli svojí rase cítil diskriminovaný. Například v práci, když jsem nedostal nějakou příležitost, protože mi lidé nevěřili, že něco zvládnu. Vyrůstal jsem v Paříži a tam to bylo stejné. Moji rodiče a jejich přátelé to zažívali v mnohem větší míře, ale přesvědčení lidí, že na nějaké úkoly prostě nemůžu stačit, mě provází všude, kde jsem žil.

Myslíte si, že současný prezident Donald Trump přispívá k eskalaci situace?

Stoprocentně. Nemyslím si, že je schopný lídr. Chová se velmi sobecky, nezajímá se o to, o co by měl, a nemyslím, že Ameriku dokáže někam posunout. Jeho zvládání téhle krize nebylo už vůbec dobré.

V jakém smyslu?

Nasadit v ulicích tolik policistů a členů národní gardy nebyl správný krok. Myslím, že můžu mluvit za většinu místních, když řeknu, že policie nás spíš znervózňuje. Bojíme se víc policistů než těch, kdo páchají trestné činy.

Co byste považoval za dobrý výsledek protestů? Čeho by měly dosáhnout?

V krátkodobém ohledu bych rád viděl, aby bylo dosaženo skutečné spravedlnosti.

Co to znamená?

Skutečný proces a trest pro všechny policisty, kteří se toho incidentu účastnili.

Samotná prokuratura v Minneapolisu přiznává, že to může být velmi těžké.

Ano. A já věřím, že Derek Chauvin (klečící policista, pozn. red.) si zaslouží být souzen za vraždu prvního stupně. Druhý stupeň nám nestačí, vnímáme to jako snahu dát mu mírnější trest a ukázat, že Floyda zabil nedopatřením. (Vražda prvního stupně je chápaná jako předem promyšlená a připravená. Chauvin je v tuto chvíli obviněn ze zabití druhého stupně, kdy má vrah také úmysl zabít, čin ale neplánuje, pozn. red.).

Chtěl bych, aby řádně potrestaní byli i tři Chauvinovi kolegové. Chtěl bych, aby policejní jednotky všude ve Spojených státech přišly o finanční podporu a ty peníze se použily tam, kde jsou skutečně potřeba - na podporu chudých čtvrtí. Je tu hodně oblastí, v Minnesotě i jinde po USA, které by ty peníze využily mnohem lépe. Rád bych také, aby došlo k reformě metod výcviku.

Jaké?

Aby se během něj policisté učili, jak mírnit a uklidňovat jakoukoliv situaci před tím, než se uchýlí ke střelbě. Teď jsou šťastní, když mohou sáhnout pro zbrani. Záběry z protestů ukázaly, že policisté někdy mlátí lidi jen proto, že mají pocit, že si to můžou dovolit. Mělo by se mnohem pečlivěji vybírat, kdo může k policii vstoupit. Aby neměli vazby na neonacistické nebo rasistické organizace, a naopak aby tam bylo víc černošských policistů.

To se všechno týká policie. Když se ale podíváme na celou společnost - věříte, že události posledních dní mohou pomoct zmírnit projevy rasismu dlouhodobě?

Je mi teprve 27 let, ale tohle je nejpřevratnější věc, kterou jsem v životě viděl. Největší vzbouření se proti rasismu, které jsem zažil. A děje se to na celém světě, což znamená, že nátlak, který místní protesty začaly vytvářet, funguje. Lidé to berou vážně. Ale určitě je to běh na dlouhou trať. Já osobně vidím světlo na konci tunelu, protože doufám, že další generace už rasismus zažívat nebudou. My naše zkušenosti předáme našim dětem a tak dále. Je to velmi dlouhý cesta, ale tohle nás rozhodně posouvá kupředu.

