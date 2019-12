Vědci našli v jeskyni 44 tisíc let starou malbu, může to být nejstarší příběh světa

Na indonéském ostrově Sulawesi (Celebes) objevili jeskynní malbu, na které neznámý umělec před 44 tisíci lety patrně zobrazil loveckou scénu. Podle některých vědců by se mohlo jednat o nejstarší umělecké dílo, které vypráví nějaký příběh, napsal server BBC News.

Malba, která má na délku téměř pět metrů, zachycuje šest savců - divoká prasata a divokého tura, pravděpodobně místní druh zvaný anoa nížinný. Kořist pronásleduje skupina podstatně menších lidských postav se zvířecími rysy, jako je ocas či zobák. Postavy drží v rukou kopí a možná též jakási lasa.

Zvířata i lidské postavy jsou vytvořeny stejnou technikou a mají tmavě červenou barvu.

Studii týkající se loveckého výjevu ze Sulawesi zveřejnil v časopise Nature tým expertů z Griffithovy univerzity sídlící v australském městě Brisbane. Archeolog Adam Brumm malbu poprvé spatřil před dvěma roky ve vápencové jeskyni Leang Bulu'Sipong 4 na jihu ostrova Sulawesi (Celebes), který se nachází východně od Bornea.

Stáří malby jednoho z divokých prasat bylo následně stanoveno na nejméně 43 900 let, u dvou turů to bylo nejméně 40 900 let. Za vůbec nejstarší umělecké dílo vytvořené lidskou rukou je považován 73 tisíc let starý shluk červených čar na kousku kamene objeveného v jihoafrické jeskyni.

Nejstarší umělecká díla, která očividně vyprávějí nějaký příběh, byla nalezena v Evropě a jsou stará 14 tisíc až 21 tisíc roků, uvádí se v článku v časopise Nature.

"Zobrazení skupiny lovců při střetu s minimálně dvěma druhy zvířat naznačuje, že by mohlo jít o společný lov, při němž jsou zvířata vyhnána z úkrytu vstříc čekajícím lovcům," uvedli vědci z Griffithovy univerzity.

Jiní odborníci ale podle BBC zpochybnili, že by výjev zobrazoval jediný příběh. Podle nich by mohlo jít spíše o řadu scén vytvořených v delším časovém období. "Jestli je to skutečně jediný výjev, je otázkou," řekl časopisu Nature archeolog a specialista na skalní malby a kresby Paul Pettitt.

Na ostrově Sulawesi je nejméně 242 jeskyň a podobných míst, která skrývají prehistorické malby, a každým rokem jsou objevovány nové lokality. Spoluautor studie v časopise Nature Adam Brumm uvedl, že malba ze Sulawesi patří také k nejranějším příkladům lidské spirituality. "Napůl lidské a napůl zvířecí postavy známe z folkloru či z ústně tradovaného vyprávění téměř každého současného národa. Tyto postavy jsou vnímány jako bohové, duchové či postavy dávných předků v mnoha světových náboženstvích světa," řekl Brumm.

