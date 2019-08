Jako lebky mimozemšťanů. Archeologové našli v Chorvatsku nezvyklý hrob tří chlapců

"Myslím, že tady máme mimozemšťana," vyslechl si v roce 2013 v telefonu chorvatský archeolog Mario Novak. Volal mu tehdy jeho známý, majitel firmy, která připravovala oblast poblíž města Osijek na východě Chorvatska pro stavbu dálnice. Jeho zaměstnanci našli při výkopech 1500 let starý hrob s těly tří dospívajících chlapců - dva z nich měli podivně tvarované lebky.

Jedna lebka byla na vrcholu zploštělá a druhá měla prodloužený tvar připomínající vejce. Pravděpodobně ještě během života je dospělí chlapcům deformovali.

Novak z chorvatského Institutu antropologických studií ostatky prozkoumal a se svým týmem je podrobili testu DNA. Výsledky výzkumu zveřejnili minulý týden ve vědeckém časopise Plos One.

To, co vědci následně zjistili, bylo ještě důležitější než nezvyklé tvary lebek. Archeologové přišli na to, že chlapci pocházeli z míst vzdálených tisíce kilometrů od sebe. Jeden dokonce z východní Asie, což z něj činí nejranější případ v Evropě, jaký kdy vědci geneticky prokázali.

Chlapcům bylo 12 až 16 let, žili zhruba mezi roky 415 až 560 našeho letopočtu. Všichni byli podvyživení, dva z nich měli v posledních letech svého života velmi podobný jídelníček založený na prosu. Podle serveru Live Science zemřeli pravděpodobně na nemoc, která je zabila rychleji, než stačila zanechat stopy na kostech. Možná mor.

Z různých koutů planety

Za nezvyklé tvary jejich lebek mohou rodiče či jiní dospělí, kteří využili měkkosti ještě novorozeneckých lebek a pomocí obvazů, prken nebo cihel na lebku vytvářeli tlak, a přetvořili ji tak do požadovaného tvaru. Tato praktika se začala objevovat v Číně už před 12 tisíci lety a většinou rodiče takto tvarovali hlavy svých dcer. Proč šlo v tomto případě o chlapce, vědci zatím nevědí.

Domnívají se však, že to mohlo souviset se zjištěním, které přinesly testy DNA. "Když jsme dostali výsledky testů DNA, docela nás překvapily," řekl vedoucí výzkumu Novak magazínu National Geographic.

Každý z chlapců pocházel z jiné části planety. Ten s tradičně tvarovanou lebkou ze západní Eurasie, ten s lebkou se zploštělým vrškem z Blízkého východu a lebka ve tvaru vejce patřila chlapci původem z východní Asie, pravděpodobně z oblasti kolem dnešní Kambodži.

Deformace lebek mohla souviset se snahou vizuálně odlišit děti rozdílných kultur, které se podle amerického deníku The New York Times dostávaly přes Chorvatsko dále do Evropy v době stěhování národů. DNA chlapců také ukázalo, že se do Chorvatska dostali za svého života nebo že do něj přesídlili jejich rodiče ještě před jejich narozením.

Praktika umělé deformace lebek u dětí se do Evropy pravděpodobně dostala právě z Asie. "Je zřejmé, že v této části Evropy žili různí lidé a velmi se ovlivňovali," dodal Novak.

Chybějící střípky historie

Testy DNA by podle spoluautora studie Rona Pinhasiho z univerzity ve Vídni mohly archeologům pomoci odhalit více informací o životě na přelomu pátého a šestého století. "Víme mnohem víc o tom, co se v Evropě dělo před pěti tisíci lety, než o tom, co se zde dělo před 1500 lety," řekl magazínu National Geographic.

"Myslím, že najdeme mnohem víc překvapivých příběhů. A když je spojíme, možná získáme úplně jiný pohled na stěhování národů."

