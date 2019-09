V Letech odkryli hrob 40leté ženy, je to první nález hrobu romských obětí nacistů

Archeologové našli v Letech na Písecku, kde byl za války romský koncentrační tábor, hroby jednotlivců. Odkryli jeden hrob s pozůstatky vězeňkyně mladší 40 let, nalezli i sedm hrobových jam. Podle písemných pramenů by v místě mělo být pohřbeno 120 vězňů, z toho přes 70 dětí, hřbitov by měl mít rozlohu 400 metrů čtverečních. Výzkum v úterý skončil.

Výzkum stanovil místa hrobů obětí tábora v Letech. Vedoucí týmu Pavel Vařeka ze Západočeské univerzity řekl, že přesně zjistili, že takzvaný provizorní hřbitov je v areálu v těsné blízkosti žulového památníku. "Bude možné přesně vyznačit místo, kde se hřbitov obětí nachází. Poprvé v Evropě se podařilo odhalit hroby obětí nacistického pronásledování Romů a Sintů," řekl Vařeka. Související Foto: Přehlížený holokaust. Nacisté před 75 lety zavraždili tisíce Romů v Osvětimi 77 fotografií Některé ostatky jsou v hlubokých jamách, jiné uložené mělce. Vědci našli v této části jen hroby jednotlivců. "Masové hroby by měly být podle dochované dokumentace v druhé straně na severovýchodě. Odhalili jsme jeden hrob, ve kterém byla pohřbena vězeňkyně mladší 40 let, ten hrob je zakrytý, vzhledem k pietě a žádosti pozůstalých a příbuzných obětí kosterní pozůstatky neukazujeme," řekl Vařeka. Dodal, že archeologové odkryli malý vzorek, nicméně i ten umožňuje přesně rekonstruovat celou plochu, protože existuje dobový plánek hřbitova. Odhalili jeden hrob a identifikovali sedm hrobových jam, které na přání příbuzných a pozůstalých obětí zkoumat nebudou, ani ostatky exhumovat. Zůstanou pohřbeny tam, kde jsou. Odhalení pouze jednoho hrobu bylo podle Vařeky součástí dohody s Muzeem romské kultury. Muzeum chce v září vyhlásit architektonickou soutěž na podobu památníku romského holokaustu. Výsledky mají být příští rok, kdy je v plánu i demolice nedalekého vepřína. Památník by se měl začít stavět v roce 2021, areál chce Muzeum romské kultury otevřít v roce 2023. Táborem v Letech podle historiků od srpna 1942 do května 1943 prošlo 1308 Romů, mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zemřelo a přes 500 skončilo v Osvětimi. Z koncentračních táborů se po válce vrátilo asi 600 Romů. Podle expertů nacisté vyvraždili 90 procent českých a moravských Romů. Tábor stával poblíž místa, kde jsou dnes objekty po vepřínu, který se stavěl od roku 1972 a měl rozhlohu 7,1 hektaru. Loni stát vepřín koupil za 450,8 milionu Kč. Související Romský holokaust, koncentrák v Letech, Osvětim, Buchenwald