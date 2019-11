Muž našel 3000 let starý meč, stále ostrý jako břitva. Místo nálezu archeologové tají

Náhodný nálezce objevil kdesi na Rychnovsku bronzový meč datovaný do mladší doby bronzové. Zbraň je zdobená jednoduchou rytou linií obíhající kolem ostří, které je stále ostré jako břitva, informovala archeoložka rychnovského muzea Martina Beková. Nález označila za mimořádný. Pravěký meč byl na Rychnovsku naposledy objeven před 130 lety.

Tři tisíce let starý meč nalezený na Rychnovsku | Foto: ČTK

"Bronzový meč s jazykovitou rukojetí je datovaný do období kolem roku 1200 před naším letopočtem, náleží kultuře lužické. Nálezy této kultury jsou ve východních Čechách četné, ale neplatí to o mečích," řekla Beková. Podle ní v posledních desetiletích nálezů pravěkých mečů není v celém Česku více než pět.

Přesné místo objevu archeologové tají z důvodu ochrany lokality. Při dohledávce našli v místě uložení ještě nýty, které sloužily k uchycení rukojeti meče z organického materiálu a v okolí také bronzové kopí z přibližně stejné doby. "Mohu k tomu říci jen to, že nález je z jižní části Rychnovska, byl učiněn zcela mimo známé lokality," řekla Beková.

Archeologům předal nález spolupracovník muzea, kterému se mečem pochlubil známý. "Tento ojedinělý nález mi byl nahlášen v sobotu večer. Meč byl předán jen o pár hodin později v neděli ráno. Náhodný nálezce původně ani netušil, co má v rukou, ale naštěstí se pochlubil svému známému, který zprostředkoval vše potřebné," uvedla Beková. Podle ní muž, který meč našel, zažádá o nálezné.

Archeologové se kloní k verzi, že meč byl do země uložen při náboženském rituálu. "S největší pravděpodobností jde o tzv. monodepositum, tedy o ojedinělý předmět uložený do země. Pro mladší dobu bronzovou je to typické. Archeologové je vysvětlují buď jako uložení materiálu na horší časy či oběť bohům. V případě nového objevu meče se jedná s největší pravděpodobností právě o votivní dar neznámému božstvu," uvedla Beková.

Dosud poslední podobný objev byl na Rychnovsku zaznamenán v roce 1892 v obci Lipovka, tehdy šlo o železný meč ze starší doby železné. "Bohužel u něj neznáme nálezové okolnosti, které jsou pro archeology stejně důležité jako samotný nález. I tak je tento halštatský meč natolik významným objevem, že je uváděn v archeologickém třídění jako meč typu Lipovka označující podobné nálezy i v rámci Evropy," uvedla Beková.

Meč z Lipovky skončil v Národním muzeu v Praze, nový nález bronzového meče zůstane v rychnovském muzeu.

Rychnovsko se v posledních letech dostává více na archeologickou mapu ČR. Dříve se soudilo, že v období zemědělského pravěku bylo Podorlicko osídleno sporadicky. Ve světle nálezů učiněných v posledních 20 letech krystalizují na Rychnovsku dvě hlavní sídlení oblasti období od neolitu po změnu letopočtu. První je opočenský region a druhou okolí Kostelce nad Orlicí. Nedávno se například u Kostelce podařilo najít raritní hroby kultury se šňůrovou keramikou datované přibližně k roku 2000 před naším letopočtem.