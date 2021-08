Chtělo urychlit očkování, teď je čínská vakcína problém. Maďarsko rozdává třetí dávky

Szentpéterfa je malá vesnice na samém západě Maďarska, nedaleko rakouských hranic. Stejně jako jinde v zemi i tady byla řada místních obyvatel naočkována proti koronaviru vakcínou čínské výroby. Preparát Sinopharm nasadilo Maďarsko jako jediné v Evropské unii. Teď ale zdejší lékařka obvolává své pacienty a zve je na třetí, dodatečnou dávku.

"Třetí očkování doporučuji především svým starším pacientům očkovaným přípravkem Sinopharm, těm s nádory a oslabenou imunitou a jiným vysoce rizikovým pacientům," citoval nezávislý zpravodajský server Telex jednoho z praktických lékařů v hlavním městě Budapešti.

Maďarsko bylo letos v zimě jednou z mála evropských zemí, které se rozhodly urychlit očkování svých obyvatel nasazením vakcín, jež neschválily úřady v EU.

"Jsem očkovaný," chlubil se v únoru na sociálních sítích maďarský premiér Viktor Orbán. Osmapadesátiletý politik si nechal píchnout čínskou látku Sinopharm, kterou maďarské úřady začaly používat společně s ruským Sputnikem. V rozhovoru pro rozhlasovou stanici Kossuth Rádió pak Orbán prohlásil, že nevěří, že by lékoví regulátoři v EU, Velké Británii nebo USA byli větší experti, než má Maďarsko, a že na jejich posvěcení čínské vakcíny nebude jeho země čekat.

Podobně jako jinde i v Maďarsku dostali s očkováním přednost starší občané. A to se teď ukazuje jako problém.

V asi desetimilionové zemi dostalo čínský Sinopharm 500 tisíc Maďarů ve věku nad 60 let. Jenže se množí důkazy o tom, že právě u této zranitelnější části populace vakcína nefunguje, jak by měla. Zatímco výzkum Semmelweisovy univerzity v Budapešti účinnost Sinopharmu potvrdil, další studie naznačují, že neposkytuje starším lidem dostatečnou míru jistoty. Jeden z experimentů dokonce dospěl k závěru, že čtvrtina lidí starších 60 let po vakcíně nemá vůbec žádné protilátky, u lidí nad 80 let je to dokonce polovina.

Když Maďarsko na začátku srpna začalo podávat třetí dávky, po Izraeli teprve jako druhá země světa, vysvětlovali to někteří praktici tím, že se Orbánova vláda snaží zamaskovat potíže s čínským preparátem.

Oficiální instrukce maďarským zdravotníkům ukládají, aby k "posilovací" dávce vyzývali zejména starší a chronicky nemocné lidi. Konečné rozhodnutí je ale na prakticích.

Z jejich zkušeností vyplývá, že zájem je spíš malý. S jednou výjimkou: podobně jako ve vesničce Szentpéterfa stojí o třetí dávku hlavně ti, kteří byli letos očkováni dvěma dávkami čínského Sinopharmu. Lékaři jim to také doporučují. Dostávají nejčastěji vakcínu od firem Pfizer/BioNTech.

Sputnik? Taky problém

Maďarští lékaři popisují zvýšený zájem o dodatečnou dávku i mezi těmi, kteří dostali ruskou vakcínu Sputnik - rovněž neschválenou k použití v Evropské unii. "Mám pacienta, který pracuje v Německu, kde Sputnik neuznávají, a tak si musí nechat udělat výtěr nosu pokaždé, když tam jede. To je velmi otravné," říká jeden z lékařů pro Telex. Jestli po dávce Pfizeru bude pro dotyčného pohyb po EU snazší, není podle lékaře zatím jasné.

Vláda nyní po prakticích vyžaduje, aby občany starší 60 let obcházeli u nich doma a přesvědčovali je k očkování. Země podle serveru Our World in Data zcela naočkovala asi 57 procent populace, což je o něco více než Česko s 52 procenty.

Maďarsko dodatečnou porci vakcíny už poskytuje každému, kdo chce. Jedinou podmínkou je, že od druhé dávky uplynuly aspoň čtyři měsíce.

Podobně postupuje také další evropská země, Srbsko, kde s třetími dávkami začali 17. srpna a vyžadují aspoň půlroční odstup. I tady lékaři evidují zvýšený zájem mezi lidmi naočkovanými čínským Sinopharmem.

"Doktor se mě ptal, proč jsem se poprvé rozhodla pro čínskou vakcínu. Tak jsem řekla, že jsem se nijak nerozhodovala, byla v té době jediná dostupná," vysvětluje pro server Slobodna Evropa Ljudimila Sinđelićová. Teď si v Bělehradu došla pro Pfizer. Lidí jako ona je v Srbsku nejvíc, právě kvůli nedostatku vakcín schválených Evropskou unií v první polovině letošního roku.

Kdy očkovat třetí dávkou?

Třetí dávky mezitím rozdává také Izrael, který je ale omezuje na nezranitelnější obyvatele. Reaguje tak na nárůst počtu nakažených v souvislosti s šířením vysoce infekční varianty koronaviru delta. Jinde s nimi plánují začít nejdříve v září nebo ještě později na podzim, včetně Česka.

Světová zdravotnická organizace (WHO) tyto plány kritizuje, protože velká část světa - zejména chudší státy, ale také většina Afriky - ve vakcinaci zaostává. Země jako Maďarsko by se prý měly "podělit o to, co používají jako posilovací dávky, s jinými státy, aby posílily jejich první a druhé dávky", prohlásil šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus během své pondělní návštěvy Budapešti.

WHO na bohatší země apeluje, aby s třetími dávkami počkaly aspoň do konce září. Tehdy by podle WHO mělo být naočkováno aspoň 10 procent obyvatel ve všech státech světa.

