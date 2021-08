Uplynul měsíc od "velkého otevírání" v Británii. Nejhorší předpovědi se nevyplnily

Před čtyřmi týdny vyhlásil britský premiér Boris Johnson "den svobody". Anglie 19. července zrušila většinu pandemických omezení. Experti to tehdy označovali za velký hazard a i politici připouštěli, že v zemi by se v důsledku rozvolnění mohlo nakazit až 100 tisíc lidí denně. Tyto předpovědi se ale nevyplnily: v posledních týdnech infekcí přibývá dokonce méně než v první polovině července.

"Rozhodnutí, jako když Margaret Thatcherová vstoupila do války o Falklandy" - i tak popisovaly britské deníky krok, ke kterému se Johnson v červenci odhodlal. Připomínaly, že oba konzervativní šéfové britských vlád neposlechli varování velké části svých poradců a zariskovali.

Thatcherová, když v roce 1982 vyslala britské vojáky do bojů o souostroví poblíž jihoamerické pevniny. Johnson, když otevřel nedočkavým obyvatelům noční kluby a zrušil plošnou povinnost nošení roušek ve veřejné dopravě.

Johnsonova vláda několikrát odkládané zrušení pandemických omezení prosadila s vírou v to, že vysoké denní počty nově nakažených nepovedou k náporu na nemocnice, protože lidi ochrání vakcíny. Odborníci v Británii i zahraničí bedlivě sledovali, co se stane. Spojené království totiž bylo "napřed", co se týče rozšíření vysoce nakažlivé varianty koronaviru delta, ale i v míře proočkovanosti. Stalo se tedy experimentem a zároveň potenciálním vzorem.

Červencový vývoj byl překvapením: ke konci měsíce se snížily počty nově nakažených, a to všude ve Spojeném království s výjimkou Severního Irska. Zatímco 17. července (tedy ještě před "dnem svobody") testy odhalily skoro 55 tisíc nákaz, o dva týdny později, 2. srpna, to bylo jen necelých 23 tisíc. Dvoutýdenní odstup přitom bývá označován za minimum, aby se změny v omezeních projevily ve statistikách.

"Nikdo pořádně neví, co se děje," míní epidemiolog John Edmunds z Londýnské školy hygieny a tropické medicíny. Možných vysvětlení je několik: skončil školní rok, opadl zájem o testování, velký podíl lidí nosí roušky dál, i když nemusí… Ale také se aktuální situace srovnává s týdny po fotbalovém mistrovství Evropy, které podle expertů počet infekcí naopak dočasně zvýšilo.

Na čem se odborníci jednoznačně shodnou, je vliv očkování. Obě dávky dostalo víc než 77 procent dospělých Britů, alespoň jednu má nyní už 90 procent. V Česku je to 59, respektive 64 procent.

Potvrdilo se, že vakcíny brání hospitalizacím a úmrtím. Podle údajů britského zdravotnického systému PHE díky nim nedošlo k úmrtí 84 tisíc lidí, do nemocnice nemuselo skoro 67 tisíc lidí a zabránilo se více než 23 milionům případů přenosu infekce. Ministr zdravotnictví Sajid Javid v té souvislosti mluví o "obranné zdi".

"Naočkujte všechny"

Experti jsou přesto nadále obezřetní. "Pokud chcete spoléhat na vakcíny, tak naočkujte všechny," míní Ravi Gupta z Cambridgeské univerzity. Ten zkoumal mimo jiné variantu delta, která teď v Británii převládá. "Jenže oni (britská vláda) udělali polovinu očkovací práce a všechno otevřeli. To je recept na to, aby se to v příštích měsících nevyvíjelo dobře," varuje Gupta.

Počet nově nakažených v přepočtu na 100 tisíc obyvatel se totiž v Británii ustálil na stále velmi vysoké úrovni: v týdnu do 16. srpna byla tato hodnota 298, zatímco v Česku 12 a v Německu 36. I v populárních letních destinacích jako Francie nebo Portugalsko se drží pod hodnotou 200.

V posledních dnech navíc pokles nových případů začal zpomalovat, některá data vykazují i mírný nárůst. Více než 700 lidí každý den skončí s covidem-19 v nemocnici. Nejvíce nově infikovaných je přitom mezi mladými lidmi do 29 let. Většina z nich ještě není zcela naočkovaná.

"Nových případů je nadále málo mezi plně očkovanými, což je známka toho, že vakcíny fungují a drží šíření na uzdě," míní Tim Spector, epidemiolog z King's College London.

Kolik vln ještě?

Spector ale přiznává, že jeho tým výzkumníků zaznamenává mírný nárůst i mezi těmi, kteří se očkovali již před mnoha měsíci. Spojené státy, Francie nebo Německo právě z tohoto důvodu zavedly třetí, posilující dávku očkování. V Británii na verdikt expertů zatím čekají, jsou ale připraveni začít s přeočkováváním zranitelné populace už v září.

Tehdy se do škol vrátí také školáci a studenti a zpět do Británie lidé z letních prázdnin. Experti tak zůstávají opatrní.

Sám premiér Johnson svým poradcům podle serveru The Guardian řekl: "Musíme počkat a zjistit, jestli je tohle velbloud, nebo dromedár - má jeden hrb, nebo dva?" Odkazoval tím na typický tvar křivky počtu nakažených, ke kterému dochází během jednotlivých pandemických vln. Ta červencová je zatím poslední - a stále jednohrbá.