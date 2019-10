Praha chce prolomit tramvajovou dobu temna. Nová trať v metropoli nevznikla už 16 let

Do čtyř let mají v Praze vzniknout čtyři tramvajové tratě o délce 6,9 kilometru. Povedou do Slivence, na Dědinu, do Libuše a přes Václavské náměstí.