Francie tu zajišťuje bezpečnost Evropy, řekl v Mali Macron. Přidat se má i SRN

před 1 hodinou

Francie bude nekompromisně bojovat proti ozbrojeným islamistům v Mali a celé oblasti takzvaného Sahelu. Na návštěvě v Mali to v pátek řekl nový francouzský prezident Emmanuel Macron. Úsilí Paříže by ale podle něj měly více podpořit i jiné evropské země, zejména Německo.

Gao (Mali) - Nový francouzský prezident Emmanuel Macron, který je v úřadu teprve necelý týden, je na své první zahraniční cestě mimo Evropu. Mise v západoafrickém Mali je největší francouzskou zahraniční vojenskou operací. Macron zavítal na základnu Gao na severu země, kde působí asi 1600 členů francouzských ozbrojených sil.

Prezident s vojáky poobědval a proletěl se vrtulníkem, uvedla agentura AFP. Na základně strávil sedm hodin, což prý byla nejdelší návštěva hlavy státu. Macrona doprovázel ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian a ministryně obrany Sylvie Goulardová.

Macron ve svém projevu po boku malijského prezidenta Ibrahima Boubacara Keity prohlásil, že terorismus v severní Africe je jasnou hrozbou i pro Evropu. Slíbil také, že francouzské síly zůstanou v Mali, dokud zde nebudou extremisté vykořeněni.

"Francie de facto zajišťuje bezpečnost Evropy, (přítomností) v Mali a na jiných místech. Ale jiné země mohou dělat víc ve věci podpory, rozvoje a partnerství pro výzbroj," poznamenal Macron podle AP. "Chci posílit tato evropská partnerství, zejména s Německem," doplnil.

Elysejský palác si v rámci příprav cesty do Mali nevybral konkrétní novináře, kteří s prezidentem poletí. Podle agentury DPA to uvedla mezinárodní organizace Reportéři bez hranic. Elysejský palác dal přitom ve čtvrtek najevo, že si chce pro cesty hlavy státu vybírat novináře, kteří jsou na dané téma specialisty. To ale v otevřeném dopise kritizovala patnáctka významných francouzských médií.

V nestabilním Mali působí více než 10.000 příslušníků mírových sil OSN z různých zemí, jsou mezi nimi i čeští vojáci. Francouzské jednotky operují kromě Mali i v Nigeru, Čadu, Burkině Faso a Mauritánii. Celkem má Paříž v této oblasti kolem 4000 vojáků.