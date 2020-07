Lukašenkův nečekaný sok. Mladá překladatelka se stala symbolem změn, teď jde do voleb

Alexandr Lukašenko je prvním a dosud jediným prezidentem Běloruska, nepřetržitě už šestadvacet let. V neděli 9. srpna se konají šesté volby, ve kterých Lukašenko znovu kandiduje. V podmínkách autoritářského režimu je nepravděpodobné, že by dopustil svoji porážku nebo vyrovnaný souboj. Přesto se ale objevil nečekaný soupeř.

S několika muži, kteří se rozhodli do voleb jít, se Lukašenko vypořádal tradičním způsobem. Sjarhej Cichanouski skončil ve vazbě s obviněním, že podněcuje nepokoje, bývalý běloruský velvyslanec v USA Valeryj Cepkalo uprchl do Moskvy se svými syny poté, co mu zatčení hrozilo. Lukašenkovi se ale do cesty postavila jiná osobnost: Svjatlana Cichanouskaja, manželka zatčeného kandidáta.

Do svého volebního týmu vzala další ženy, objíždí běloruská města a přemlouvá lidi, aby se zbavili strachu z Lukašenka a změn. Pomáhá jí fakt, že Bělorusko se potýká s vážnými ekonomickými problémy a lidé jsou nespokojení s tím, že prezident zlehčoval pandemii koronaviru. Ochranná opatření v jiných zemích označoval za hysterii a radil Bělorusům, aby pili vodku a chodili do sauny.

Opozice se za ní sjednotila a výsledek je zatím překvapivý. I ve městech, kde nikdy na žádnou opoziční akci skoro nikdo nepřišel, se konají na podporu Cichanouské velké mítinky. Například ve městě Homel přišlo deset tisíc lidí, podobné to bylo v Bobrujsku. "Lidé chtějí žít ve svobodné zemi, kde jim nehrozí zatčení na ulici a pak vězení kvůli vykonstruovaným obviněním," řekla na jednom z mítinků osmatřicetiletá žena, která dosud pracovala jako překladatelka a tlumočnice z angličtiny a němčiny.

Uprchlý Valeryj Cepkalo v rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že Cichanouskaja je pro zastánce změn v zemi symbol, jako byla pro Francouze v 15. století Johanka z Arku. "Lidé jsou unavení a otrávení z ekonomické stagnace," dodal v rozhovoru bývalý velvyslanec.

Volební podvody

Cichanouskaja rozhlasové stanici Svoboda řekla, že nepřijme nabídku stáhnout kandidaturu výměnou za propuštění jejího manžela z vazby. "Není to jen o mně a Sjarhejovi. Kdyby vyšel na svobodu, byli by dva lidé šťastní - já a on. Ale uvěřily nám miliony lidí, že chceme něco změnit. Musím to brát tak, že bych zklamala ty, kteří mi věří, že mohu zvítězit. Proto neuvažuji o tom, že bych vyměnila sedm milionů voličů za svobodu pro mého muže," uvedla Cichanouskaja.

V Bělorusku neexistují nezávislé a důvěryhodné průzkumy veřejného mínění, takže není možné si udělat obrázek o jejích šancích Lukašenka porazit. Ale i kdyby nějaké měla, dlouholetý prezident sotva připustí svoji porážku. V roce 2010 umožnil několika opozičním kandidátům účast ve volbách, měli i omezenou možnost vystoupit v televizi, ale už den po hlasování je policisté začali zatýkat.

Podle oficiálních výsledků, zveřejněných volební komisí, dostal Lukašenko tehdy osmdesát procent odevzdaných hlasů. Podle opozice ale měl ve skutečnosti jen něco kolem padesáti procent.

Prezidentským volbám v roce 2015 přihlížel jako pozorovatel mise OBSE Marek Ženíšek, bývalý místopředseda TOP 09 a někdejší poslanec. Deníku Aktuálně.cz popsal, jak hlasování v jedné volební místnosti probíhalo.

"Předseda volební komise natáhl provázek a zakázal v rozporu se statutem pozorovatelské mise, aby její členové mohli blíže ke stolu, kde začali sčítat hlasy. Vysypaly se všechny lístky na jednu hromadu a volební komisaři začali kolem stolu brát jeden lístek po druhém a zapisovat je na papír. Pak všichni papírky předali předsedovi komise a ten z jiného papírku přečetl výsledky. Mohl přečíst úplně cokoliv," uvedl Ženíšek.

Podle něj v běloruských podmínkách nelze zjistit skutečné výsledky hlasování. "Jedinou možností je pak rozhodnutí soudu o přepočítání, což by dopadlo stejně, pokud by soud vůbec takto na základě nějaké stížnosti rozhodl. Zástupci opozice či novináři měli stejnou možnost jako my. Nemáte šanci zjistit, jestli to číslo na papírku předsedy komise sedí, nebo je jen vycucané z prstu," říká bývalý poslanec.

"Vyžeňte je odsud"

Prezident Lukašenko zatím na adresu Cichanouské prohlásil, že chová k ženám respekt, ale běloruská společnost zatím není zralá na to, aby v čele země stála prezidentka. Pohrozil však zahraničním novinářům a zpravodajům vypovězením z Běloruska.

"Vyzývají k nepokojům. Proč to dovolujete? Vyžeňte je odsud, jestliže nerespektují naše zákony a vyzývají lidi k Majdanům. Ať jdou do polí, kde dnes probíhá skutečná bitva, boj o úrodu. Ať fotografují kombajny. Vyprávět o obyčejných těžce pracujících lidech, kteří krmí naši zemi. Zítra všichni ti pisálci poběží do obchodů koupit si chleba," křičel prezident na zasedání vlády. Pětašedesátiletý Lukašenko před vstupem do politiky pracoval jako ředitel zemědělského družstva.

Prezident zatím nemluví o tom, že se chystá z čela státu odejít. Před zhruba deseti lety se Běloruskem šířil vtip, že ho možná nahradí jeho malý nemanželský syn Nikolaj, kterého Lukašenko rád bral s sebou na oficiální akce a při vojenských přehlídkách ho oblékal do uniformy. V současnosti je Nikolajovi šestnáct.

Video: Vodka a pole zaženou koronavirus, tvrdí běloruský prezident Lukašenko