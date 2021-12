Lockdown v Rakousku zabral, nakažených ubývá. Na Slovensku čísla příliš neklesla

Před necelými dvěma týdny, 22. listopadu, zavedla rakouská vláda jako první v Evropě tento podzim takzvaný tvrdý lockdown. Lidé měli vycházet z domu jen v nejnutnějších případech, restaurace, hotely a většina obchodů byly zavřené, kulturní a sportovní akce zrušené.

Situaci v zemi to pomohlo, denní počet pozitivně testovaných na koronavirus se výrazně snížil. Zatímco 19. listopadu Rakousko zaznamenalo 15 145 nově nakažených, ve středu 8. prosince to bylo jen 5663. Podle ministra zdravotnictví Wolfganga Mücksteina se ale pokles zatím neprojevuje v nemocnicích a na jednotkách intenzivní péče - stále jsou plně vytíženy pacienty s covidem-19.

Celostátně nařízený lockdown končí v neděli, ale situace v jednotlivých spolkových zemích se bude lišit. Vorarlbersko a Tyrolsko na východě země otevřou v podstatě vše pro očkované nebo lidi, kteří prodělali covid-19. Právě zde je také nejvíce sjezdovek a lyžařských středisek.

Naopak Horní Rakousy, které sousedí s Českou republikou, zůstanou v přísném lockdownu až do 17. prosince. Neotevřou se tam hotely ani restaurace.

Hlavní město Vídeň v pondělí otevře všechny obchody a vánoční trhy, restaurace a hotely si ale ještě týden počkají. Sportovní a kulturní akce budou nadále v celé zemi s omezeným počtem návštěvníků, na fotbalové zápasy smějí přijít maximálně čtyři tisíce diváků. Lyžařská střediska jsou v Rakousku otevřená, ale také jen očkovaným nebo lidem, kteří nemoc prodělali.

Nejméně do pondělí 13. prosince mají turisté vstup do země zakázán. Aktuální pravidla zveřejňuje na svých stránkách rakouská centrála cestovního ruchu.

Epidemioložka Eva Schernhammerová vyzvala Rakušany, ať jsou obezřetní a chrání se, protože v zemi bude přibývat nakažených jihoafrickou variantou omikron, která se šíří rychleji. Ministr zdravotnictví Mückstein nevyloučil, že nyní končící lockdown nemusí být poslední. "Tato pandemie nám neumožňuje cokoliv slibovat," uvedl.

Švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung si také všímá, že rychlost uvolňování restrikcí neodpovídá stavu pandemie v jednotlivých spolkových zemích v Rakousku. Průměrná týdenní incidence (počet nově potvrzených případů na 100 tisíc obyvatel) činí ve Vorarlbersku 887 případů, zatímco ve Vídni 309.

Na sousedním Slovensku je situace poměrně odlišná. Tvrdý lockdown a nouzový stav tu platil od 25. listopadu, ale na rozdíl od Rakouska zatím nepřinesl výrazné snížení počtu pozitivně testovaných lidí. Ve všední dny se pořád drží nad deseti tisíci, konkrétně ve středu to bylo 10 724 lidí.

Od tohoto pátku ale naočkovaní a lidé po prodělaném covidu-19 smějí zase nakupovat ve všech obchodech a mohou do lyžařských středisek nebo do kadeřnictví. Restaurace jsou zavřené a vydávají jídlo jen přes okénko, hotely mohou otevřít až 25. prosince a i očkovaní se budou muset prokázat negativním testem.

V dálkových autobusech a rychlících musí mít negativní test jen ti cestující, kteří nejsou očkovaní nebo nemoc neprodělali.

Velkou neznámou jsou teď na Slovensku Vánoce. Ve vládním návrhu se píše o možnosti, že by lidem nebylo dovoleno navštěvovat příbuzné. Ministr hospodářství Richard Sulík s tím ale nesouhlasí. "Úplná hloupost. Doufám, že to rychle změníme," cituje ho deník SME.

Zatímco Slovensko a Rakousko mírně uvolňují, Švédsko přitvrzuje. Dlouho se mu poslední vlna koronaviru vyhýbala, takže nezavádělo žádná opatření, dokonce ani povinné roušky ve vnitřních prostorách. To už neplatí: ve čtvrtek severská země zaznamenala 7412 pozitivně testovaných, přitom po většinu listopadu se toto číslo drželo okolo dvou tisíc.

Vláda zavedla očkovací pasy, které musí ukázat každý, kdo jde na akci konanou ve vnitřních prostorách s větším počtem účastníků. Také zvažuje, že očkovací pasy budou povinné i pro vstup do restaurací a fitcenter.

Premiérka Magdalena Anderssonová vyzvala Švédy, aby pracovali z domova, pokud je to možné, a omezili cestování. Ve veřejné dopravě a na místech s velkou koncentrací lidí by podle ní měli mít všichni roušky či respirátory.

To, že nás pandemie nutila sedět doma, přibírat na váze a být ve stresu, bude také mít vliv. Účet uvidíme do dvou nebo tří let, říká David Feltl. | Video: Daniela Drtinová