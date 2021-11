"Je to naše jediná šance." U sousedů sílí diskuse o povinné vakcíně proti koronaviru

Jako první se odhodlali Rakušané. Když tamní úřady před více než týdnem vyhlásily přísný lockdown, oznámily současně, že od února bude v zemi povinné očkování proti koronaviru. Zbylí čeští sousedé, tedy Polsko, Německo a Slovensko, ale už také diskutují o povinném očkování.

Když Rakousko jako první v Evropě nařídilo očkování proti koronaviru, mělo nejvíc nakažených ze všech zemí v okolí Česka v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Toto prvenství teď převzala právě Česká republika a končící vláda Andreje Babiše chce povinné vakcíny pro vybrané profese a seniory. U některých sousedů jdou ale dál.

"Je to jediná možnost, jak se dostat ven z téhle nekonečné smyčky," prohlásil v neděli vlivný premiér německé spolkové země Bavorsko Markus Söder. Připustil, že na povinné očkování změnil názor. "Zpočátku jsem byl k plošné povinnosti skeptický, protože to odporuje mému liberálnímu chápání státu," prohlásil.

Povinné očkování v řadě zemí včetně Česka pomohlo vymýtit choroby, jako jsou záškrt, dětská obrna nebo tuberkulóza. Söder je přesvědčený, že zařazení koronaviru mezi ně by pomohlo překonat také rozpory ve společnosti, kterou nyní rozděluje ochota nebo neochota se očkovat.

"Protože když se to jednou rozhodne, tak se to bude vymáhat. Zavedou se pokuty a nakonec se drtivá většina naočkuje," řekl v německé televizi.

Rakušané například počítají s postihem ve výši až 3600 eur (přes 90 tisíc korun), v krajním případě by hrozilo až odnětí svobody. Těhotné ženy a lidé, kteří se ze zdravotních důvodů očkovat nesmí, mají výjimku.

Většina Němců i Rakušanů povinné očkování podporuje, v Česku je to méně než třetina. Na Slovensku se lidé v říjnu většinově vyslovili pro povinné očkování lékařů a zdravotních sester nebo učitelů.

"Jiná cesta není"

Mezitím v Německu povinné očkování podpořili také další šéfové zemských vlád, zástupci profesních organizací sdružujících lékaře z jednotek intenzivní péče, levicová opozice, zástupci zaměstnavatelů, experti z akademie věd Leopoldina ve východoněmeckém Halle nebo svaz maloobchodních prodejců, kteří v něm vidí možnost, jak se vyhnout dalším uzávěrám svého podnikání.

Pro se vyslovili i vybraní členové nové centrální vlády, složené ze sociálních demokratů, liberálů a Zelených. Koalice jako taková ale zatím řeší zavedení povinnosti jen pro vybrané profese. U zdravotníků nebo zaměstnanců domů s pečovatelskou službou by mohla platit ještě před Vánoci. Budoucí německý kancléř Olaf Scholz ani nový ministr spravedlnosti Marco Buschmann plošnou povinnost nevyloučili.

Na Slovensku se jako první pro povinné očkování vyjádřil zhruba před deseti dny předseda vlády Eduard Heger (OLANO). Slovensko tehdy zaznamenávalo nejvyšší počty nově nakažených v přepočtu na 100 tisíc obyvatel na celém světě. Ministerstvo spravedlnosti záhy uvedlo, že z hlediska ústavnosti tomu nic nepřekáží.

"Pro vybrané skupiny lidí s ohledem na jejich práci nezbytnou pro řádný chod státu, zejména pro zdravotníky a ozbrojené složky, lze uvažovat i o obecné povinnosti," uvedla ministryně spravedlnosti Mária Kolíková (Za lidi).

Heger poté upřesnil, že spíše než jednotlivé profese by povinně očkoval osoby starší 60 nebo 50 let. Pokud to nebude právně možné prosadit, vidí řešení v plošné povinnosti. "Bylo to už diskutováno několikrát, jen zatím scházela politická odvaha. Ale já myslím, že po vzoru Rakouska i dalších zemí brzy uvidíme, že jiná cesta není," dodal slovenský premiér.

Přímo v Rakousku se při zavádění očkovací povinnosti inspirovali mimo jiné českým vzorem. Konkrétně rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva, který potvrdil, že Česko může očkování vyžadovat, pokud tím "prosazuje legitimní zájmy ochrany zdraví a práv ostatních lidí". V tomto konkrétním případě šlo o povinnost očkování dětí proti infekčním nemocem, která v Česku platí už dlouho a proti které se ohradila skupina rodičů.

Slovenská opozice i Hegerovi koaliční partneři povinnost zatím odmítají. Vicepremiérka Veronika Remišová (Za lidi) před víkendem uvedla, že chce hlavně starší obyvatele nejprve motivovat - například poukazem na rekreační pobyt nebo naopak zkrácením platnosti covidového certifikátu. O tom uvažuje i končící česká vláda. "Pokud nepomůže jedno ani druhé, jsme otevřeni diskusi o povinném očkování pro osoby starší 55 let. To jsme deklarovali premiérovi na koaliční radě," uvedla Remišová.

Povinné očkování podpořil Zeman

Počet nakažených začal v posledních dnech rychle stoupat také v Polsku, ačkoliv ve srovnání s Českem pomaleji. Zdejší vláda zatím se zpřísňováním jakýchkoliv opatření váhá.

Nejvíce lidí umírá v regionech na východě země, kde je proočkovanost nejnižší. Celkově má ale Polsko vyšší proočkovanost než třeba Slovensko, konkrétně 54 procent. Na Slovensku dostalo obě dávky vakcíny 46 procent obyvatel, v Česku 59 procent, v Rakousku 65 procent a v Německu 68 procent obyvatel.

"Je mi líto, že to musím říct, ale protiočkovací hnutí v Polsku je relativně silné a v jistém smyslu profesionalizované," uvedl v polovině listopadu polský ministr zdravotnictví Adam Niedzielski. I on ale připouští, že na povinné očkování vybraných skupin obyvatel dojít může. A to v případě, že bezmála 40milionová země začne zaznamenávat 35 až 40 tisíc nově nakažených denně. Poslední týdny to bylo mezi 10 a 20 tisíci. Každý den také stovky lidí zemřely.

V Česku povinné očkování v pondělí podpořil prezident Miloš Zeman. "Všichni politici se bojí říci, že jediným řešením je povinné očkování, protože by ztratili hlasy. Já si to mohu dovolit, protože já už po deseti letech končím ve funkci prezidenta," citoval ho na sociální síti Twitter mluvčí Pražského hradu Jiří Ovčáček. Česko by podle prezidenta mělo uvažovat o povinném očkování podobně jako Rakousko.

To se zatím neděje. Český ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) v tuto chvíli připravuje vyhlášku, která by zavedla očkovací povinnost proti koronaviru pro lidi nad 60 let, pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách, policisty, vojáky a hasiče. "Bavíme se i o Vězeňské službě a bavíme se o zpravodajských službách," doplnil v neděli.

Pravděpodobný budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) zopakoval, že nová vládní koalice v povinném očkování vybraných skupin nevidí řešení.

