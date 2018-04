Livia Klausová oficiálně skončila jako velvyslankyně na Slovensku, chce se věnovat vnoučatům

před 47 minutami

Na Slovensku Klausová působila jako velvyslankyně od roku 2013, jméno jejího nástupce zatím není známo.

Bratislava - Česká velvyslankyně na Slovensku Livia Klausová v pondělí oficiálně skončila v této funkci. Už začátkem dubna svůj krok zdůvodnila pravidlem, že velvyslanci jsou obvykle vysíláni do ciziny na dobu čtyř let. Manželka bývalého českého premiéra Václava Klause byla velvyslankyní na Slovensku od konce roku 2013.

"To nebylo o mém rozhodování, abych to uvedla na pravou míru. Standardní doba vyslání velvyslance je čtyři roky. Já jsem přijela (do Bratislavy) v roce 2013 v prosinci. Takže byla pro mě čest, že jsem mohla ještě o něco déle na Slovensku zůstat," řekla Klausová novinářům začátkem dubna na Štrbském Plese během návštěvy českého prezidenta Miloše Zemana.

Zeman tehdy uvedl, že Klausová odchází z vlastní iniciativy, neboť má sedm vnoučat, kterým se chce věnovat. Její vyslání na Slovensko prosazoval před lety právě Zeman, který se kvůli tomu nepohodl s tehdejším šéfem české diplomacie Karlem Schwarzenbergem.

Livia Klausová se narodila v Bratislavě v listopadu 1943, od dvou let ale žila Praze, kde později vystudovala zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické. Od konce 60. let do roku 1993 působila v Ekonomickém ústavu ČSAV. Po zvolení manžela Václava Klause prezidentem v březnu 2003 plnila deset let roli první dámy.

Jméno nového velvyslance na Slovensku zatím není známo. Ambasádu v Bratislavě bude dočasně vést jako chargé d´affaires Pavel Sladký, vedoucí politického a obchodně-ekonomického oddělení velvyslanectví.