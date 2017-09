Velvyslankyni Klausovou v Česku hlídají hradní bodyguardi. Na Slovensku přitom ochranku nemá

před 1 hodinou

Českou velvyslankyni na Slovensku Livii Klausovou hlídá a vozí prezidentská ochranka, i když za normálních okolností na takový servis nemá nárok. Podle policejního prezidia ochranu s autem dostala bývalá první dáma proto, že jí může v Česku hrozit nebezpečí. "Policie vyhodnocuje nepřetržitě aktuální bezpečnostní situaci a k eliminaci rizik přijímá adekvátní opatření, která se mnohdy dotýkají i rodinných příslušníků chráněných osob," sdělil bez dalších podrobností mluvčí policejního prezidia Josef Bocán.

Praha - Někdejší první dáma a současná velvyslankyně na Slovensku Livie Klausová má už několik měsíců, vždy když přijede do České republiky, k dispozici vůz a bodyguarda Útvaru pro ochranu prezidenta.

Jako velvyslankyně ani jako bývalá první dáma však na hradní ochranku nemá za běžných okolností nárok. Zatímco na Slovensku Klausová jezdí nejčastěji s řidičem českého velvyslanectví, při návštěvách České republiky dostane policejní vůz a jednoho z řidičů-ochránců, kteří pro ni často jezdili a chránili ji už v době, kdy byla první dámou.

Policejní prezidium, pod které Útvar pro ochranu prezidenta spadá, tvrdí, že ochranku s autem dostala první dáma kvůli "eliminaci rizik".

"Policie vyhodnocuje nepřetržitě aktuální bezpečnostní situaci a k eliminaci rizik přijímá adekvátní opatření, která se mnohdy dotýkají i rodinných příslušníků chráněných osob," vysvětluje ochranku mluvčí policejního prezidia Josef Bocán.

Velvyslankyně Klausová Aktuálně.cz nebrala dva dny telefon a neodpověděla ani na zaslané otázky. V Česku nyní strávila několik dní, když se účastnila setkání českých velvyslanců v Praze.

Podle dobře informovaného policisty, který si nepřál být jmenován, hlídají prezidentovi bodyguardi bývalou první dámu v Česku, zatímco na Slovenku žádnou ochranku nemá. "Že pro ni jezdí, se musí tutlat, protože ji vozí a chrání lidi z Hradu, kteří pro ni většinou pracovali, už když byl prezidentem Klaus," vysvětluje. "Když se vrací, dostane servis ochranky většinou až do Bratislavy," dodal. Že slovenská policie velvyslankyni nehlídá, potvrdil redakci i zdroj z české diplomacie.

Bílý prášek

Skutečnost, že má bývalá první dáma v Česku ochranku, potvrzují i v okolí bývalého prezidenta. Důvodem mají být anonymní výhrůžky.

"V případě paní Klausové jde o to, že dostávala do Bratislavy výhrůžky a obálky s bílým práškem," řekl Aktuálně.cz dobře informovaný zdroj s tím, že hrozby chodily přímo na ambasádu. "To je podle všeho ten důvod, proč se na tom dohodla s policejním prezidentem nebo policií," doplnil zdroj.

Také on uvedl, že velvyslankyni chrání ti policejní bodyguardi, kteří měli její bezpečnost na starosti v době, kdy byla první dámou. "Když tam (na Hradě) deset let byla, i policistům nejspíš přišlo vhodnější poskytnout někoho, koho ona zná," vysvětlil.

Podezřelý bílý prášek na velvyslanectví v Bratislavě podle ministerstva zahraničních věcí skutečně přišel. "Evidujeme bezpečnostní incident na přelomu let 2014 a 2015, a to v souvislosti se zásilkou obsahující nebezpečnou látku, která byla na zastupitelský úřad doručena ze Švédska," řekla mluvčí ministerstva Irena Valentová.

Týž rok podobnou zásilku dostalo i ministerstvo vnitra, Pražský hrad a Úřad vlády. Švédská policie pak loni zadržela německého studenta, kterého podezírá z toho, že tímto způsobem české úřady vydíral.

Zda přidělení ochranky souvisí s tímto případem, česká policie sdělit nechtěla. Hrad poskytnutí prezidentské ochranky odmítl komentovat a odkázal na policejní prezidium.

Černínský palác zároveň uvedl, že Klausová na Slovensku "pro služební potřebu k výkonu své funkce užívá služební vozidlo ministerstva zahraničí, a to včetně služebních cest do ČR".