Zastavte genocidní hry. Sílí kritika olympiády v Pekingu, lidé vyzývají k bojkotu

Herečky oděné do bílé, které měly představovat kněžky, zapálily v pondělí v 2600 let starém řeckém chrámu olympijský oheň. Při slavnostní ceremonii ho pak předaly pořadatelům příštích zimních her: čínskému Pekingu. Na událost se ale náhle dostali i tři lidé, kteří mávali vlajkou s nápisem "Ne genocidním hrám!".

