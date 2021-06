Piráti zaslali Babišovi předžalobní výzvu, žádají omluvu za lež o migrantech a bytech

Piráti v pátek zaslali premiérovi Andreji Babišovi (ANO) předžalobní výzvu, ve které ho vyzvali k omluvě za šíření lži, že chtějí lidem zdaňovat přebytečné metry bytů a nastěhovat do domácností migranty. Reagují tím na Babišův čtvrteční příspěvek na Twitteru a žádají ho, aby lživé tvrzení ze sociální sítě stáhl. Babiš podle nich občany straší a odvádí tím pozornost od svých problémů a selhání.

Na sociálních sítích se ve čtvrtek po premiérově vystoupení ve sněmovně rozpoutala debata o rozporu v postoji premiéra ke sdílené ekonomice. Babiš se ve čtvrtek v projevu ohradil proti Pirátům se slovy: "My nechceme sdílet naši zemi". V knize svých vizí přitom před několika lety napsal, že lidé budou brzy sdílet automobily, byty a chaty.

Související Babišova menšinová vláda odolala ve sněmovně dalšímu pokusu o své svržení

Tento rozdíl pak Babiš na Twitteru vysvětloval tím, že mu jde o dobrovolné sdílení. "Ne povinně, jak to mají v plánu Piráti, co chtějí nejdřív mapovat byty, zdanit přebytečné metry a pak vám tam někoho nastěhovat. Nejlíp nějakého migranta," napsal. Předžalobní výzva premiéra podle jeho slov pobavila, Piráti se podle něj chovají jako profesionální udavači a bez Babiše by nevěděli, co si počít.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše je Babišovo jednání nepřijatelné a je třeba se mu postavit. "Andrej Babiš šíří falešné zprávy o Pirátech dlouhodobě. Ve čtvrtek během hlasování o nedůvěře vlády to ale překročilo únosnou mez, když napsal na Twitter komentář, v němž lže, že má naše strana v úmyslu nastěhovat lidem do bytů migranty. Nic takového Piráti v programu samozřejmě nemají, nikdy neměli a mít nebudou a pan Babiš i jeho kolegové to moc dobře vědí. Je nepřípustné, aby sám premiér jednal jako dezinformátor," uvedl Bartoš.

Pane Šídlo, dík, že mě čtete. V knížce jsem psal, že lidi budou brzy sdílet automobily nebo byty. A sdílejí. Ale DOBROVOLNĚ! Ne povinně, jak to mají v plánu Piráti, co chtějí nejdřív mapovat byty, zdanit přebytečné metry a pak vám tam někoho nastěhovat. Nejlíp nějakého migranta. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) June 3, 2021

Vláda má podle Bartoše na kontě celou řadu skandálů a místo přijetí odpovědnosti se premiér snaží obviňovat ze svých selhání koalici Pirátů a Starostů, a odvádět tak pozornost veřejnosti. "Odmítáme tolerovat manipulaci s voliči a šíření poplašných zpráv, proto jsme zaslali panu premiérovi předžalobní výzvu a žádáme omluvu i stažení lživého postu," doplnil Bartoš.