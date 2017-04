Le Penová láká Mélenchenovy voliče. Musíme zablokovat Macrona, vyzvala ve videoposelství

AKTUALIZOVÁNO před 39 minutami

Marine Le Penová se snaží dostat na svou stranu voliče neúspěšného prezidentského kandidáta Jeana-Luca Mélenchona. Přestože je sama představitelkou krajní pravice a Mélenchon byl naopak velmi levicově orientovaný, snaží se najít společné cíle a oslovit jeho podporovatele. Shodnou se například v přístupu k Evropské unii. "Obracím se na voliče hnutí Nepodrobené Francie, abych jim řekla, že dneska je nutné zablokovat Emmanuela Macrona," řekla ve videoposelství.

Paříž - Vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Penová, která kandiduje na hlavu státu, v pátek vyzvala voliče radikální levice, aby "zatarasili" cestu k prezidentské funkci jejímu centristickému soupeři Emmanuelu Macronovi. Oba politici se střetnou v rozhodujícím druhém kole voleb 7. května.

V prvním kole volilo kandidáta radikální levice Jeana-Luka Mélenchona přes 19 procent zúčastněných voličů. Mélenchon odmítl dát svým stoupencům doporučení koho volit a valná část z nich se patrně druhého kola hlasování vůbec nezúčastní. Podle agentury AFP si odmítají vybrat "mezi morem a cholerou". Zatímco Le Penová je pro mnohé z nich extrémně pravicová, Macron je prý zase extrémně liberální.

Le Penová se snaží Mélenchonovy příznivce nalákat na to, co je v jejím a co bylo v jeho programu více méně společné: zejména ochranářská opatření před příliš otevřenou Evropskou unií.

"Obracím se na voliče hnutí Nepodrobené Francie, abych jim řekla, že dneska je nutné zablokovat Emmanuela Macrona," prohlásila Le Penová ve videoposelství s tím, že Macronův projekt je přesným opakem toho, pro co hlasovali oni v prvním kole.

Le Penová připustila, že s Mélenchonem má i rozpory, ale dodala, že nyní musejí jít rozepře stranou a že je možné o tom, co mají ve svých cílech rámcově společné, po volbách jednat.

Někteří činitelé Mélenchonova hnutí se ale nechali slyšet, že na pábení Le Penové se nenechají nalákat. Jeden z nich zdůraznil, že jedním ze znaků "nepodrobených" je odmítání fašismu.

Podle agentury Reuters by měl dle průzkumů Macron ve druhém kole Le Penovou porazit a získat šedesát procent hlasů voličů.

Další neúspěšný uchazeč z prvního kola, centrista Jean Lassalle, dnes Francouze vyzval, aby do urny vhodili prázdnou obálku, tedy nehlasovali ani pro Macrona, ani pro Le Penovou. Lassalle v prvním kole získal 1,21 procenta hlasů.

