Ve Francii začal souboj o stoupence poražených kandidátů. Víc jich získá Macron, předpovídá průzkum

Podle ústavu pro výzkum veřejného mínění Ipsos dá více stoupenců poražených kandidátů ve druhém kole francouzských prezidentských voleb přednost Emmanuelovi Macronovi, který by měl obdržet 62 procent hlasů. Marině Le Penové poslední průzkum předpovídá 38 procent.

Paříž - V závěrečném duelu francouzských prezidentských voleb se od hlavních poražených kandidátů přelije méně voličů k nacionalistce Marine Le Penové než k centristovi Emmanuelu Macronovi. Informoval o tom v úterý ústav pro výzkum veřejného mínění Ipsos.

Podle posledního průzkumu agentury by tak Macron měl ve finálovém střetnutí obdržet 62 procent hlasů a Le Penová 38 procent. Zájem se nyní obrací na voliče hlavně těch poražených kandidátů, kteří dostali každý téměř 20 procent hlasů a byli tak jen krůček od obou postupujících.

Přestože třetí v pořadí, pravicový konzervativec François Fillon, oznámil, že bude volit Macrona a vybídl i k tomu své voliče, podle Isposu ho uposlechne jen 48 procent z nich. Dalších 33 procent pravicových voličů hodlá podpořit Le Penovou, což představuje zhruba 7,5 procentního bodu z celkového počtu zúčastněných voličů v prvním kole.

Čtvrtý v pořadí, levicový radikál Jean-Luc Mélenchon, svým voličům nedoporučil, koho volit, čímž dal najevo, že jsou pro něho nepřijatelní jak Macron, tak Le Penová. Podle Ipsosu přesto 62 procent Mélenchonových voličů hodlá podpořit Macrona a jen devět procent Le Penovou.

Pátý v pořadí, socialista Benoit Hamon, který dostal v prvním kole jen 6,5 procenta hlasů, doporučil svým stoupencům, aby hlasovali pro Macrona. Podle Ipsosu ho uposlechne 79 procent z nich. Přesto se našly čtyři procenta, která si nacházejí cestu k Le Penové.

Podle ústavu se dalších 12 procent účastníků ankety odmítlo vyjádřit, jak budou volit, ale hlasování se zúčastnit chtějí.

Z průzkumu také vyplývá, že Le Penovou a Mélenchona volili lidé s nižšími příjmy a nižším vzděláním, Macrona a Fillona zase s vyššími příjmy a vyšším vzděláním. Mélenchon měl nejvíce voličů mezi mladými do 24 let, Macron ve věku od 25 do 34 let, Le Penová ve věku od 35 do 59 let a Fillon mezi osobami od 60 let výše.

Záměry voličů před druhým kolem francouzských prezidentských voleb v procentech:

Volili v prvním kole: Budou volit Macrona Budou volit Le Penovou Nevyjádřili se Fillona 48 33 19 Mélenchona 62 9 29 Hamona 79 4 17

Zdroj: Ipsos