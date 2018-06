Krizový víkend na silnicích: Jedete na dovolenou? Pak se připravte na dlouhé kolony, varují Němci

V Evropě začínají prázdniny, o víkendu budou na silnicích vznikat obrovské kolony.

Berlín/Vídeň - Na dálnicích vedoucích hlavně na jih Evropy mohou o víkendu kvůli začátku prázdnin vznikat dlouhé kolony, varují autokluby Německa i Rakouska. Nadcházející sobota bude první prázdninovou pro děti z pěti německých a tří rakouských spolkových zemí.

K moři se tak podle očekávání vydají rodiny třeba z Vídně, Saska či Brém. Situaci ještě znesnadní skutečnost, že kromě Česka budou mít o víkendu prázdniny už i v Dánsku, Belgii či Polsku.

"O nadcházejícím víkendu se musí řidiči na německých dálnicích obrnit trpělivostí," uvedl v prohlášení německý autoklub ADAC. Už ve čtvrtek prázdniny začnou dětem v Brémách, Dolním Sasku a Sasku-Anhaltsku, sobota bude prvním volným dnem prázdnin pro školáky z Durynska a Saska.

Děti, které bydlí v Sársku, Porýní-Falci a Hesensku, mají prázdniny už od pondělí, o nadcházející sobotě se dá podle ADAC počítat s druhou vlnou odjezdů z těchto spolkových zemí na dovolenou k jižním mořím.

Dopravní situaci ještě zkomplikuje skutečnost, že na dovolenou vyrazí také lidé ze Skandinávie, Belgie, Česka a Polska, kde budou mít děti už také prázdniny. "Proto budou zřejmě kolony o něco delší než o předchozím víkendu," uvedl ADAC.

Při cestě z Česka na jih přes Bavorsko se dá podle německého autoklubu se zácpami počítat především v okolí velkých měst, jako je Řezno, Norimberk a Mnichov. Špatná bude situace také na dálnicích v severním Porýní kolem Düsseldorfu a Kolína nad Rýnem.

Kromě Německa bude doprava na dálnicích komplikovaná také v Rakousku. Sobota bude prvním volným dnem pro školáky z Vídně, Dolních Rakous a Burgenlandu. Ve zbylých spolkových zemích budou děti do školy chodit až do 6. července.

Pozitivní podle rakouského autoklubu ÖAMTC je to, že na letošní léto nejsou na rakouských silnicích naplánovány žádné velké stavební uzavírky, které by mohly plynulost dopravy ovlivnit. Na kolony by se měli připravit zejména řidiči, kteří z Rakouska zamíří na jadranské pobřeží. "Průjezd Slovinskem ztíží staveniště u Ptuje," upozornil autoklub. Kvůli předsednictví Rakouska v Radě EU, které začíná 1. července, by navíc podle ÖAMTC mohly přibýt kromě Maďarska a Slovinska kontroly i na hranicích s jinými zeměmi.

Podle rakouských dopravních odborníků bude situace na dálnicích o nadcházejícím víkendu ještě snesitelná. Kritická bude až od třetího červencového víkendu, kdy začnou prázdniny v největší německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. "Od toho okamžiku nebude (v létě) víkendu bez zácp," uvedl rakouský autoklub. Podle něj bude "obzvlášť krušný" víkend 28. a 29. července, kdy se prázdnin dočkají i dvě velké jihoněmecké spolkové země Bádensko-Württembersko a Bavorsko, zároveň ale první výletníci vyrazí z jihu zpět domů.