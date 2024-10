Neměli ani tušení. Novináři na Ukrajině omylem natočili krutou realitu války

Zpravodaj Rádia Svobodná Evropa Roman Pahulych a jeho kolega, kameraman Pavlo Kholodov, natáčeli na začátku října reportáž o ukrajinských pilotech dronů, když kousek od nich náhle dopadl pravděpodobně dělostřelecký granát. Ze záběrů je patrné, že vojáky i novináře útok zastihl zcela nepřipravené.

Válečný reportér Roman Pahulych zrovna mluvil s tiskovou mluvčí 93. samostatné mechanizované brigády Irynou Rybakovou a jedním z pilotů, když za jejich zády explodoval granát. Střepiny z mohutného výbuchu, který srazil k zemi i o několik metrů dál stojícího kameramana, se prodraly vojákům skrz zbroj i kůži.

"To je v pořádku. Je to jen poškrábaná tvář. Otřu si ji ubrouskem. Podej mi ubrousek, prosím," říká směrem k novináři mluvčí Rybaková mezitím, co jí ze šrámu na tváři kape krev.

Exploze vážně zranila dva ukrajinské bojovníky. "Schytal jsem to do hlavy a pravé nohy. Tu ani necítím," ozývá se chraplavý hlas jednoho z nich z vysílačky. Druhý sedí v hloubi zákopu kousek od vyděšených novinářů. "Kdybys měl pocit, že omdlíš, hlavně nám to řekni," snaží se raněného rozmluvit jeden z jeho kolegů. "Cítím jen studený pot," odpovídá.

Útržky bomby se mu zařezaly do břicha a v tu chvíli nebylo zřejmé, zda v těle nezůstaly. "Můj pilot je v prd*li," komentuje situaci emotivně šéf jednotky, kterému z obinadla na hlavě prosakuje krev v místě, kde má oko. "Může mít krvácení do břicha. Nevidíme ránu," dodává.

Reportéři spolu se zraněnými příslušníky ukrajinské armády byli z místa převezeni do polní nemocnice, kde je lékaři prohlédli. Podle Rádia Svobodná Evropa byli následně všichni z péče zdravotníků propuštěni.

Stávající situace na východě okupované země není pro Ukrajince dobrá. Ruská vojska v Doněcké oblasti dobyla další dvě obce, Serebrjanka u Bachmutu a Mykolajivka u Kramatorska, uvedlo ve středu ruské ministerstvo obrany. Vojska Kremlu v uplynulých 24 hodinách podnikla více než stovku útoků u Pokrovska a Kurachovove, na celé frontě se tak odehrálo 166 bojových střetů, píše ukrajinský generální štáb ve svém pravidelném hlášení.

