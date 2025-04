Nemůžete anektovat jinou zemi, vzkázala Trumpovi z Grónska dánská premiérka

Nemůžete anektovat jinou zemi. Administrativě amerického prezidenta Donalda Trumpa to ve čtvrtek vzkázala dánská premiérka Mette Frederiksenová z Nuuku, hlavního města největšího ostrova světa Grónska, na něž si Spojené státy činí nárok. Zdůraznila, že Dánsko neustoupí.

Také dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen během jednání ministrů zahraničí NATO v Bruselu svému americkému protějšku Marku Rubiovi řekl, že Dánsko odmítne jakékoli nároky na Grónsko, které je autonomním územím Dánského království.

Dánská premiérka podle agentury Reuters uvedla, že USA nemohou anektovat jiné země, a to ani s poukazem na mezinárodní bezpečnost. To, co se nyní děje, se podle ní netýká jen Dánska a Grónska, ale i světového pořádku, který byl budován po generace.

Grónsko a Dánsko se musí podle Frederiksenové navzájem více sblížit. Dánská premiérka nadnesla, že Kodaň s Grónskem jedná o novém obranném balíčku, který bude představen později v tomto roce. Zároveň se premiérka vyslovila pro zesílenou spolupráci na obraně Arktidy se Spojenými státy.

Šéf dánské diplomacie Rasmussen dnes americkému ministru zahraničí Rubiovi údajně "jasně vysvětlil", že Dánsko odmítne jakékoli nároky na Grónsko. Podle dánského ministra mu Rubio během jejich konverzace řekl, že Spojené státy respektují právo Grónska na sebeurčení.

Severoatlantická aliance by měla celkově věnovat více pozornosti právě situaci v Arktidě, dodal Rasmussen. "NATO má zodpovědnost Arktidu chránit," dodal.

Dnešní alianční jednání bylo prvním, kterého se Rubio účastnil. Očekávalo se, že se tématem diskuse stanou právě i nedávné slovní útoky amerických představitelů na dva spojence z NATO, Kanadu a Dánsko. O Kanadě americký prezident Donald Trump říká, že chce, aby se stala 51. státem USA. Na Dánsko zase útočí kvůli Grónsku, o které má zájem "z bezpečnostních důvodů". Obě země navíc američtí představitelé opakovaně označují za "špatné spojence".