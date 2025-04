Minus 310 miliard dolarů. Tržní hodnota Applu po oznámení cel propadla

Tržní kapitalizace americké technologické společnosti Apple během čtvrtečního obchodování klesla o 310 miliard dolarů (přes sedm bilionů Kč) na 3,06 bilionu dolarů (68 bilionů korun). Odpovídá tomu pokles akcií, které odepsaly 9,25 procenta na 203,19 dolaru. Tržní kapitalizace vyjadřuje finanční hodnotu firmy podle celkové hodnoty všech akcií v oběhu.

Server listu Financial Times upozornil, že pro obchodní model Applu představují problém nová cla, která ve středu oznámil americký prezident Donald Trump. Výrazně nová cla dopadnou na Čínu, Tchaj-wan, Indii a Vietnam. Dodatečná cla uvalená na Čínu dosahují 54 procent, na Tchaj-wan 32 procent, na Vietnam 46 procent a Indie čelí sazbě 26 procent. Právě tyto země přitom hrají zásadní roli v dodavatelském řetězci Applu, upozorňuje list.

Nová cla tak podle Financial Times zasáhnou většinu produktů Applu, včetně telefonů iPhone, tabletů iPad a počítačů Mac. Podle analýzy banky Citi se přibližně 90 procent výroby Applu nachází v Číně. Stále více produktů se ale vyrábí také ve Vietnamu a Indii.

Tchajwanská společnost TSMC, hlavní dodavatel Applu, má novou továrnu v americké Arizoně, ale její další rozšiřování bude dražší kvůli 20procentnímu clu na dovoz vybavení z Evropské unie. Polovodiče však zatím zůstávají mimo nové celní bariéry, což může Applu částečně pomoci.

Analytici společnosti TD Cowen odhadují, že přibližně třetina celkových tržeb Applu pochází z USA, přičemž téměř tři čtvrtiny těchto příjmů tvoří fyzická zařízení. Chytrý telefon iPhone tvoří dvě třetiny tržeb z prodeje fyzických zařízení na americkém trhu.

Podle analytiků Citi by nová cla mohla snížit celkovou hrubou marži společnosti až o devět procent, pokud Apple nezíská úlevy z celních opatření. Podle Jefferies by v letošním roce mohlo být do USA importováno z Číny přibližně 37 milionů iPhonů, což by Applu snížilo čistý zisk o 14 procent, pokud by se nepřenesly zvýšené náklady na zákazníky.

Generální ředitel Applu Tim Cook se dlouhodobě snažil udržovat dobré vztahy s Trumpovou administrativou, což podle Financial Times dokládá jeho účast na prezidentově inauguraci nebo návštěvy v Bílém domě. Nicméně Apple se zatím nedočkal žádných výjimek z celních opatření, jak tomu bylo v průběhu Trumpova prvního prezidentského období. Bílý dům potvrdil, že tentokrát žádné výjimky pro firmu neplánuje. Analytici navíc podle Financial Times upozorňují, že i pokud by Apple nakonec získal výjimky, bude muset výrazně urychlit diverzifikaci svého dodavatelského řetězce, což si vyžádá vyšší náklady na dodavatele.

Americké akcie klesly nejvíce od pandemie v roce 2020

Trump ve středu po skončení obchodování na burzách oznámil, že Spojené státy od 5. dubna začnou vybírat plošné desetiprocentní clo prakticky u veškerého zboží dováženého do USA. Od 9. dubna pak začnou u dovozu z vybraných zemí vybírat i takzvaná reciproční cla, která jsou vyšší a která například v případě Evropské unie činí 20 procent.

Americké akcie se první obchodní den po oznámení plošných cel na dovoz do Spojených států propadly. Širší index S&P 500 odepsal 4,84 procenta a uzavřel na 5396,52 bodu. Jde o největší jednodenní pokles od globální pandemie v roce 2020, uvedla agentura AP.