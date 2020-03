"Nizozemci jsou v klidu." Jedna z nejvíce postižených zemí koronavirus podcenila

První pacient nakažený novým typem koronaviru se v Nizozemsku objevil 27. února. Když nizozemská vláda minulý čtvrtek přikázala zrušit všechny akce nad sto lidí, bylo v zemi už 500 nakažených a pět mrtvých. V pondělí to bylo více než 1100. Jedna z nejhůře zasažených zemí v Evropě přesto spíše než šíření epidemie brání šíření paniky.

Na začátku března propukla epidemie v Itálii a miliony lidí se dostaly do izolace. Čeští turisté vracející se z lyžování v Itálii už museli povinně do karantény, zatímco Nizozemci vracející se z Číny, Íránu a Itálie - tedy vůbec nejrizikovějších zemí - stále mohli chodit do práce, pokud neměli příznaky.

V té době přitom celý svět věděl, že inkubační doba koronaviru trvá až dva týdny a infikovaný člověk je po celou dobu nakažlivý, i když sám netrpí žádnými příznaky. Nizozemské úřady ale šířily jiné informace: pokud nejste nemocní, nepředstavujete pro své okolí žádné riziko.

"Působilo to zvláštně. Nás cizince to trošku znepokojilo," popsala serveru Aktuálně.cz přístup země Češka Hedvika Hajek, která v Nizozemsku žije. Pracuje v neziskové organizaci v mezinárodním kolektivu a informace o koronaviru sleduje v nizozemských, českých i dalších médiích.

"Holanďané jsou v klidu, je to trochu jejich povahou. Děti chodí do škol, lidé pracují a věří, že je to jen další z virů. Je to jejich typický přístup. Myslím, že si opravdu dlouho nedělali starosti," dodává k situaci v Nizozemsku.

Zábavná scénka

Teprve minulý týden vyzval nizozemský premiér Mark Rutte obyvatele s dýchacími problémy, aby zůstali doma, a nakázal všem, kteří si to mohou dovolit, aby pracovali z domova. Ostatním na tiskové konferenci poradil, aby si přestali na pozdrav podávat ruku.

Vzápětí se obrátil na ředitele nizozemského úřadu pro kontrolu šíření infekčních nemocí Jaapa van Dissela a sám mu rukou potřásl. Pak se rozesmál a začal se omlouvat.

Immediately after announcing a new no handshake policy in the Netherlands, Dutch Prime Minister Mark Rutte did this. pic.twitter.com/tB8CxiJyH9 — Sean Craig (@sdbcraig) March 9, 2020

Na první pohled to divákům u televizních obrazovek mohlo připadat jako zábavná scénka. Takto odlehčená atmosféra na tiskové konferenci se nedá srovnat s tím, co vídají například čeští diváci. V Česku je přitom nakažených šestkrát méně, jsou zavřené hranice a lidé, kteří se vrátili ze zasažených oblastí, musí do karantény.

Nizozemsko teprve od pondělí uzavřelo školy, restaurace a sportoviště.

Zastavit paniku, ne virus

Hedvika Hajek také popisuje, že když byla týden před onou tiskovou konferencí v nemocnici na rutinním odběru krve, viděla varovné cedule. Radily lidem, aby se v rámci ochrany před koronavirem vyhýbali kontaktu s ostatními. "Nechápu, proč tyhle informace vláda oficiálně vyhlásila až po takové době," dodává.

"Média hlavně ujišťují, že se nemáme čeho bát. Vláda nás ujišťuje, že má všechno pod kontrolou a nemusíme mít strach. Ale těžko říct," říká žena, která má zbytek rodiny v Česku.

Jarní prázdniny trávila s dětmi v Krkonoších. U babičky pak nechala svého čtyřletého syna ještě na další týden. Minulý pátek, než začala platit cestovní omezení, se pro něj na otočku vrátila. "Vím, že Holanďané spoustu věcí neřeší. Neběží s kašlem hned k doktorovi. Mám dvě děti a vím, že místní děti chodí do školy i s neštovicemi. Přesto mě tenhle přístup zarazil," dodává.

Na začátku března se začaly ozývat hlasy v parlamentu, které nizozemskou vládu obviňovaly z toho, že se víc snaží zabránit šíření paniky než samotného viru. Sedmnáctimilionové Nizozemsko provedlo ke konci minulého týdne jen tisíc testů. Úřady testují na koronavirus pouze ty, kdo mají příznaky a vážné podezření na nákazu. Vláda se tím podle Hedviky Hajek nijak netají, v médiích se otevřeně mluví o tom, že s testy se šetří.

Odborníci však od propuknutí epidemie upozorňují, že jediný způsob, jak zastavit šíření nákazy, je najít a izolovat všechny infikované. Testování a kontrola nakažených lidí je strategie, díky níž dokázaly nárůst pacientů zpomalit ty nejhůře zasažené země, jako je například Jižní Korea.

