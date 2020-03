Žádné zavírání škol ani hospod. Britové si mají podle Johnsona vytvořit imunitu

Zatímco zbytek Evropy zavírá restaurace, bary nebo státní hranice, britská vláda postupuje jinak. Premiér Boris Johnson tvrdí, že Britové si musí proti novému koronaviru nejdřív vytvořit "kolektivní imunitu". Odborníci ale takový přístup kritizují.

"Rozhodně se tu necítím bezpečně a přístup Borise Johnsona nijak nepomáhá," hodnotí situaci Petr Sedlák, student na londýnské Royal College of Music. Ta teprve v pondělí zrušila výuku a zkoušky, u kterých museli být studenti a učitelé osobně.

"Dosud bylo zrušeno jen pár koncertů, jinak vše fungovalo. Semestr končí až za dva týdny," vysvětluje Sedlák. V Británii studuje už několik let hru na fagot, do Česka se zatím vrátit neplánuje. "Mám tu ještě povinnosti a nechci nikoho v Česku ohrozit. Reakce české a britské vlády by nemohly být odlišnější a nedokážu si představit, že bych přijel a předal nákazu rodičům nebo sourozencům," vysvětluje.

V ostrovním státě dosud zůstávají otevřené restaurace, obchody i školy, nadále se konají koncerty a sportovní utkání. Vláda lidem jen doporučuje, aby se v případě příznaků zavřeli na sedm dní doma. Zastavila také testování nákazy jinde než v nemocnicích.

Podle epidemiologů se Johnson pokouší o takzvanou "stratifikovanou karanténu". V rámci ní se mladí a zdraví lidé mají cíleně nakazit, aby si společnost vytvořila imunitu. Starší mají být naopak pod ochranou, tedy ideálně bez kontaktu s nakaženými. Johnson podle uniklého dokumentu vlády plánuje uzavřít lidi starší 70 let na čtyři měsíce do domácí izolace. Právě u seniorů je průběh nemoci Covid-19 většinou nejvážnější.

Přístup ostře zkritizovaly asi dvě stovky odborníků v otevřeném dopise. Vyzvali vládu, ať zveřejní data, o která se opírá.

Britský premiér přitom opakovaně říká, že tento postup je podložený racionální vědou. Lékaři ale varují, že kvůli němu zemře mnohem více lidí, než by bylo nutné. Ztráty na životech připouští i Johnson. Upozornil, že než budou Britové dostatečně odolní, skutečně "mnoho rodin předčasně ztratí své milované". Jeho vláda má však údajně "jasný plán".

Půl milionu mrtvých

Země zatím hlásí bezmála 1400 nakažených a 35 mrtvých, dá se ale očekávat rychlý nárůst obou čísel. Jen za posledních 24 hodin se počet obětí zdvojnásobil.

Podle dokumentu, který vypracovali britští zdravotníci a v neděli ho zveřejnil list The Guardian, se dá počítat s tím, že při zachování současných opatření se nakazí až 80 procent obyvatel Británie. Osm milionů by mohlo potřebovat péči lékařů v nemocnici, což by vystavilo britský veřejný systém zdravotnictví obrovskému tlaku.

"Pokud úmrtnost dosáhne jednoho procenta, což je předpoklad, se kterým pracuje mnoho expertů, znamenalo by to 531 100 mrtvých," stojí v dokumentu.

Koronavirová krize by navíc v Británii mohla trvat s přestávkou v létě až rok, dokud nebude vyvinuta účinná vakcína. Šéf britských zdravotníků Chris Whitty a hlavní vládní poradce pro vědu Patrick Vallance jsou však přesvědčeni, že zvolený přístup je správný. Z průzkumu pro list Sunday Times nicméně vyplývá, že si většina obyvatel přeje, aby premiér raději vyhlásil stav nouze.

Je to o důvěře

Student konzervatoře Sedlák začal podle svých slov, stejně jako řada dalších obyvatel Londýna, omezovat svůj pohyb mezi lidmi sám od sebe, navzdory vládní nečinnosti. "Přestal jsem používat metro, samozřejmě si pořád myji ruce. Na koleji sdílím kuchyni s lidmi z Číny, Francie i Británie, a tak sdílení nádobí a jiných potřeb je vyloučeno. Je to do jisté míry o důvěře," popisuje studentský život v časech nákazy.

Roušky i dezinfekční prostředky si podle svých slov opatřil. "Potraviny jsou k dispozici, jen toaletní papír, rýže a vajíčka mizí rychleji," dodává. Bezmála dvě třetiny Britů by si podle už zmíněného průzkumu přály zavedení přídělového systému na potraviny.

Své londýnské studium má pětadvacetiletý muzikant letos ukončit, není ale jisté, že to za stávajících okolností bude možné. "Nevím, jak se to bude řešit. A asi to ještě neví ani škola," říká Sedlák. "Pokud bych tu neměl povinnosti, vláda zavřela univerzity a rušila koncerty a kdybych měl v Česku zajištěnou izolaci bez rizik, tak bych určitě byl radši v Česku," uzavírá.

Johnson podle britských médií nejspíš nakonec přijme alespoň nějaká opatření. Od příštího víkendu by podle serveru Politico měla být zakázána shromáždění s účastí více než 500 lidí. Konat by se tak neměl například plánovaný koncert britské rockové skupiny Stereophonics. Ta si během víkendu vysloužila kritiku, když naplnila cardiffskou Motorpoint Arenu. Podle webových stránek kapely je ale londýnské vystoupení na konci března stále v plánu.

Na sociálních sítích se mezitím také šíří příspěvky pod heslem #closetheschoollsuknow, v překladu "zavřete hned školy ve Spojeném království". Zejména studenti v nich vyjadřují znepokojení nad tím, že je vláda nadále posílá do školy. "Nechci nakazit svou rodinu, můžu přitom pracovat z domova," varují. Zavření škol je ale podle informací Politica "jedna z úplně posledních věcí, ke které se britské úřady uchýlí".

Omezit styky s lidmi

Zpoždění se zaváděním opatření má oproti většině evropských zemí také Německo. Reakce na situaci se v jednotlivých 16 spolkových zemích výrazně lišila. K zavření škol a rušení veřejných akcí se odhodlaly jen některé, a to až v průběhu víkendu. Vláda také neuzavřela své hranice jako například Česko a zpřísnila jen hraniční kontroly.

V pondělí nicméně doporučila spolkovým zemím zavřít obchody kromě například supermarketů, lékáren nebo drogerií. Restaurace mají mít povolenou provozní dobu od 6:00 nejpozději do 18:00.

Odborníci opakují, že právě takzvané "společenské oddalování", tedy omezování kontaktu s ostatními lidmi, zejména ve větších davech, může výrazně pomoct pandemii zvládnout. Upozorňuje na to také Americká asociace nemocnic. Bez potřebných opatření se podle ní může nakazit virem bezmála 100 milionů Američanů. Kvůli nedostatku nemocničních lůžek může pandemie stát stovky tisíc životů. V zemi platí už od soboty zákaz příletů z 26 evropských zemí.

Řada amerických měst včetně New Yorku v posledních dnech přistupuje k omezování veřejného života. Mezitím vyvolal pobouření republikánský politik Devin Nunes, který navzdory doporučení lékařů uvedl, že je "ideální doba na to, zajít si do místní restaurace nebo hospody".

Video: Lidé se pustili do výroby nedostatkových roušek doma