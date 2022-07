Známý magnát se odvrací od Donalda Trumpa. Jeho média přišla s nezvyklou kritikou

Mediální impérium miliardáře Ruperta Murdocha se začíná obracet proti exprezidentovi Donaldu Trumpovi. Dva vlivné americké deníky, bulvár New York Post a seriózní list Wall Street Journal, které podnikateli patří, se ve svých komentářích souběžně postavily proti jeho možné kandidatuře ve volbách v roce 2024. Podle mediálních analytiků to znamená, že Murdoch nad Trumpem definitivně zlomil hůl.

Oba redakční komentáře vyšly souběžně minulý pátek a shodně reagovaly na závěry zvláštní komise amerického Kongresu, která vyšetřuje loňský vpád Trumpových příznivců do Kapitolu. Ta ve svém zatím posledním veřejném slyšení minulý čtvrtek ukázala, že tehdejší prezident po celou dobu více než tříhodinového útoku záměrně neudělal vůbec nic, aby řadění rozvášněného davu zastavil. Dění v Kapitolu sledoval v televizi z jídelny v Bílém domě.

Deníky New York Post i Wall Street Journal sice Donalda Trumpa už v minulosti kritizovaly za to, že odmítá uznat svoji prohru z voleb 2020, ale jejich komentáře z minulého pátku šly mnohem dál. Exprezidenta označily za nezpůsobilého pro výkon prezidentského úřadu.

"Trump přísahal, že bude chránit ústavu a jako nejvyšší velitel ozbrojených sil měl povinnost bránit Kapitol před davem, který útočil jeho jménem. On to odmítl udělat. Místo toho živil davovou zlobu a dal průchod násilí. Za uplynulých osmnáct měsíců neprojevil sebemenší lítost. Charakter se pozná v krizi. (Bývalý viceprezident Mike) Pence svoji zkoušku zvládl. Trump naprosto selhal," napsal Wall Street Journal.

Bulvár New York Post zvolil ještě údernější jazyk. Podle listu Trump hledal "jakýkoli způsob - ať se stane, co se stane - k zablokování mírového předání moci". "Je na ministerstvu spravedlnosti, zda šlo o zločin. Ale je věcí principu, věcí charakteru, že Trump se ukázal nehodný toho, aby mohl znovu zastávat nejvyšší úřad země," uzavřel deník svůj komentář.

Nejdříve zapudil manželku, teď Trumpa

Americká média nyní spekulují, zda šlo o náhodu, že oba listy hodily republikánského exprezidenta přes palubu ve stejný den. Někteří analytici jsou přesvědčeni, že v tom má prsty mediální magnát Rupert Murdoch, do jehož impéria oba deníky patří.

"Těžko uvěřit dojmu, že redakční rada jednoho či druhého listu toto napsala bez Murdochova souhlasu. A určitě to ukazuje, že Murdoch a jeho mediální impérium se od Trump už distancují," uvažuje například analytik Tom Jones z mediální nadace Poynter Institute.

Jack Shafer, mediální kritik serveru Politico, zase svůj komentář přímo opatřil titulkem: "Proč Rupert Murdoch konečně skončil s Donaldem Trumpem." V textu pak vysvětluje, že podnikatel vždy byl a je tvrdý pragmatik.

"Murdoch nemá žádné přátele. Necítí žádnou loajalitu. Nemá žádné principy. A nikdy neměl. Jeho podpora politiků byla vždy obchodní, vytěžovací," píše Shafer s tím, že z Trumpa už nemá co vytěžit.

Murdoch byl podle něj během své kariéry vždy připraven "odhodit své politické partnery, když se objevil nějaký lépe vyhlížející". Podobně jako 91letý Murdoch před časem "rozpustil své čtvrté manželství" s modelkou Jerry Hallovou, tak i s Trumpem teď "ukončil partnerství, ze kterého už nic nemá".

Shafer se vrací do roku 2015, kdy Trump oznámil svou kandidaturu na prezidenta, a připomíná, že u Murdocha to měl nejdříve hodně špatné. "Kdy Donald Trump přestane zahanbovat své přátele, nemluvě o celé zemi?" ptal se tehdy mediální magnát na Twitteru. Podle novináře Michaela Wolffa, jak napsal v knize Oheň a zloba, měl Trumpa nazvat "podělaným hlupákem".

Co na to Fox News

Ještě během Trumpovy prezidentské kampaně v roce 2016 Murdoch kritizoval jeho imigrační a obchodní politiku. "A teprve když Trump získal nominaci, se on a jeho mediální impérium staly trumpovskými," vysvětluje Shafer.

Do impéria Ruperta Murdocha v USA patří i nejsledovanější kabelová zpravodajská televize Fox News, která se během Trumpova prezidentství stala jeho zcela loajálním mediálním kanálem a hlavním (ne-li dokonce jediným) zdrojem informací pro jeho voliče.

Někteří američtí novináři proto namítají, že dokud bude Fox News stát na straně Donalda Trumpa, nemá vůbec smysl mluvit o tom, že by Murdoch hodlal exprezidenta úplně opustit.

"Probuďte mě, až se (Sean) Hannity vyjádří proti Trumpovi," upozornil publicista Erik Wemple v deníku Washington Post s odkazem na konzervativního moderátora stanice Fox News, který podobně jako jeho kolega Tucker Carlson nedá na exprezidenta dopustit. Oba kromě jiného podporují i jeho tvrzení o údajně ukradených volbách.

Podle Erika Wempla si Fox News - a tedy ani Murdoch - zatím nemohou dovolit obrátit se proti bývalému prezidentovi, protože publikum by se vzbouřilo a televize by na to doplatila poklesem sledovanosti. "Teprve až Hannity půjde po Trumpovi, budeme vědět, že se něco opravdu děje," míní.

Kdo bude nejlepší poník ve stáji?

Jack Shafer ze serveru Politico ale tvrdí, že už i ve Fox News se začalo něco hýbat. Murdochovým novým koněm na americké politické scéně je podle něj floridský guvernér Ron DeSantis, který se ve vysílání této televize objevuje už častěji než Donald Trump. A před nedávnem se na webu stanice objevila reportáž z Arizony o republikánských voličích, kteří by v Bílém domě raději než Trumpa viděli třiačtyřicetiletého DeSantise.

Nespokojenost s Fox News pak vyjadřuje i sám exprezident. Před pár dny například kritizoval oblíbenou ranní talk show Fox & Friends, ve které moderátoři zmínili Trumpovu nižší popularitu. "Ten pořad je hrozný, přešel na temnou stranu," napsal na svou sociální síť Truth Social.

Steve Bannon, který byl Trumpovým hlavním poradcem v Bílém domě, je přesvědčen, že média Ruperta Murdocha jsou už jasně protitrumpovská. "Murdochovi Australani skrze Anglii - nikoli Američané - pro tuto zemi nikdy nic neobětovali, celé jejich impérium se obrátilo proti Trumpovi. Fox News, Wall Street Journal, New York Post, Times of London, The Sun a tak dále - všichni jednotně proti Trumpovi," napsal Bannon před několika týdny.

Jack Shafer nicméně nechává otevřenou i možnost, že Murdoch své partnerství z rozumu s Trumpem nakonec znovu obnoví. "Když bude Trump kandidovat na prezidenta a ostatní konkurenty pohřbí, bude mít Murdoch dost času, aby udělal, co tradičně dělá: vsadil si na vedoucího poníka. Jako dvojice mocných gangsterů, kteří se hádají, jak si rozdělit kořist, se Murdoch s Trumpem znovu dohodnou, když usoudí, že je to pro ně vzájemně výhodné," soudí mediální kritik webu Politico.

Video: Záběry z útoku Trumpových příznivců na Kapitol