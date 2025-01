Ouu, zaznělo z řídicí věže. Co se dělo těsně před srážkou letadla a vrtulníku?

Těsně před srážkou komerčního letadla Bombardier CRJ 701 s vojenským vrtulníkem Black Hawk ve Washingtonu ve středu večer tamního času s posádkou vrtulníku hovořila řídicí věž. Krátký přepis komunikace přinesla americká stanice CNN. Vyplývá z něj, že řídící letového provozu posádce vrtulníku položil dotaz o přítomnosti komerčního letounu krátce před vzájemným střetem.

"PAT 2-5 (vrtulník), máte CRJ (komerční letoun) na dohled?" ptá se dle zvukového záznamu získaného americkou stanicí CNN prostřednictvím webu LiveATC.net řídící letového provozu posádky vrtulníku. "PAT 2-5 prolétá za CRJ," dodává o chvilku později.

Pilot vrtulníku následně konstatuje, že letadlo na dohled má. Ale velmi pravděpodobně už bylo pozdě. O pár vteřin později totiž zvukový záznam zachycuje pouhé zalapání po dechu, které pocházelo od operátorů řídicí věže zřejmě v okamžik havárie. Zaznělo pouhé: "Ouu."

Řídicí věž následně upozornila dalšího pilota, co se stalo. "Nevím, jestli jste předtím zachytili, co se stalo, ale na přibližovacím konci 3-3 došlo ke srážce. Pokud se chcete vrátit k bráně, přerušíme provoz na dobu neurčitou. Důrazně vám doporučuji, abyste to zkoordinovali se společností. Dejte mi vědět, co chcete udělat," oznámil dispečer pilotovi s odkazem na dráhu 33.

Zvukový záznam dle CNN rovněž odhalil, že tragickou situaci viděl i další pilot, který řídicí věži vše potvrdil. "Byli jsme zrovna ve fázi přibližování se k letišti," konstatoval. Jeden z dispečerů pak později prohlásil, že "podle všeho jsou oba zúčastněné letouny v řece Potomac". "Bude probíhat pátrání a záchranná akce," doplnil.

V komerčním letadle bylo 60 cestujících a čtyři členové posádky. Vojenský vrtulník měl na palubě tři vojáky.