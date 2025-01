Expert: Helikoptéra letěla podivně nízko. Do letadla narazila vteřiny před přistáním

Letoun společnosti American Airlines se nad Reaganovým letištěm ve Washingtonu srazil s armádním vrtulníkem Black Hawk. Na palubě dopravního stroje bylo 64 lidí, vrtulník měl tříčlennou posádku.

Z prvních zpráv z americké metropole vyplývá, že nehodu zřejmě nikdo nepřežil.

Aktuálně.cz oslovilo Josefa Bejdáka, zástupce ředitele českého Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Podle něj v tomto případě nebude těžké zjistit příčinu, protože vyšetřovatelé najdou černé skříňky, vyzvednou letoun z řeky Potomac a bude možné přijmout opatření, aby se podobná tragédie neopakovala.

"Dopravní letadlo už bylo pár stovek metrů před přistáním, ve výšce šedesát metrů nad zemí. Takže přistání bylo otázkou několika vteřin. Jestliže se vojenský vrtulník pohyboval ve stejné výšce, tak to je neobvyklé, protože vojenské helikoptéry by nad městem měly létat výše. V těsné blízkosti Reaganova letiště je základna americké armády," vysvětluje Josef Bejdák.

Dopravní letadla jsou sice vybavena palubním protisrážkovým systémem TCAS, ale ten není účinný ve všech případech. "Funguje, když máte nějaký objekt před sebou. Ale když se něco blíží zezadu, tak tento systém nemusí nic zaznamenat. Má svá omezení. Někdy se prostě stane, že dva stroje jsou v takovém úhlu, že se nevidí, i kdyby se posádky sebevíce snažily," uvádí český expert.

American Airlines je největší letecká společnost ve Spojených státech i na světě co do počtu odbavených letů. Reportér Aktuálně.cz a autor tohoto textu s ní minulý týden letěl z Chicaga do Londýna a tabule na chicagském letišti O'Hare hlásila odlety strojů této společnosti v podstatě každou čtvrthodinu. Vypadala to spíše jako zastávka, ze které odjíždějí tramvaje. American Airlines denně odbaví skoro sedm tisíc letů do 350 destinací ve 48 zemích.

Srážky civilního a armádní stroje jsou výjimečné. "Je normální a běžné, že armádní letecké základny jsou blízko civilních letišť. V Praze také máme základnu relativně blízko ruzyňského letiště a ve Kbelích je blízko armádního letiště přistávací plocha aeroklubu v Letňanech. Ve Washingtonu určitě někdo udělal chybu, to je jasné. Civilní letoun, který se chystá na přistání, by měl mít přednost, takže bych hledal tu chybu spíš na straně vojenské helikoptéry. Ale je ještě brzo na nějaké jasné závěry, k těm musí vést vyšetřování na místě," říká Bejdák.

American Airlines zažily těžké časy v roce 2001. Při teroristickém útoku al-Káidy na New York a Washington 11. září použili únosci dvě letadla této společnosti. Stroj na lince z Bostonu do Los Angeles narazil do severní věže Světového obchodního centra, druhý stroj se zřítil na budovu Pentagonu (ministerstva obrany), letěl z Washingtonu do Los Angeles.

O pouhé dva měsíce později - 12. listopadu 2001 - se boeing American Airlines zřítil z technických příčin krátce po startu z newyorského letiště JFK.

Video: Srážka letounu a helikoptéry ve Washingtonu