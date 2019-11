Koalové sice doskočí i dva metry, při velkých požárech ale nemají šanci, říká biolog

Svět obletěly záběry popáleného koaly, který se snaží uprchnout před rozsáhlými požáry v Austrálii. V úterý na následky rozsáhlých zranění zemřel. Ještě předtím vědci koaly zařadili mezi takzvaně funkčně vyhynulé druhy. Biolog Martin Maláč ze zoologické zahrady v Jihlavě v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz popisuje, jak tohoto vačnatce důsledněji chránit.

O koalech se mluví jako o funkčně vyhynulém druhu. Co to znamená?

To znamená, že populace koalů dosáhla takového minima, že na ploše, kde žijí, je jich tak málo, že je pro ně problém, aby nedocházelo k příbuzenským degeneracím. Říká se, že koalů je ve volné přírodě kolem 150 tisíc, a i když to vypadá jako velké číslo, pořád obývají obrovskou část Austrálie. Tato území jsou často od sebe vzdálená nebo třeba přerušená dálnicí a městy.

Koalí populace je nesourodá a řídká. Bez důsledné ochrany, pomoci a chovných programů jsou koalové na pokraji vyhubení.

Přitom ještě na začátku 20. století jich bylo několik milionů a populace se snížila na dnešní desetitisíce, protože lidé koaly zabíjeli kvůli kožešinám a v období hladomoru na jídlo. Přísnější ochrana přišla až po druhé světové válce.

Teď koaly navíc ohrožují velké požáry…

Požáry mají v australské přírodě ale důležitou úlohu, do určité míry jsou tam přirozené. Spousta stromů, třeba i eukalyptů, kterými se živí koalové, mají klíčivá semena až potom, co přejdou velkým žárem. I koalové jsou požárům přizpůsobení. Kdyby tam byla původní příroda bez zastavených ploch, stalo by se, že se oheň rychle přežene, spálí opadané listí a stromy se během dvou týdnů opět zazelenají a přežijí požár. Ve volné přírodě proto koalové nemají s požáry problém, třeba jim to sežehne srst, ale zvíře přežije.

Jaká další australská zvířata se požárům přizpůsobila?

Spousta zvířat se evolučně vyvíjela s tím, že požáry pravidelně přechází. Před žárem a vysokými teplotami se třeba skrývají v dutinách stromů, kde mají šanci přežít. Koalové to dělají tak, že vylezou na nejvyšší větve, kde oheň přečkají, spousta drobných savců si hrabe hluboké nory. Některá zvířata samozřejmě uhynou, ale většina přežije.

Jsou tedy zvířata letošními velkými požáry v Austrálii ovlivněna víc než obvykle?

To je těžké odhadnout, záleží, na jak velké rozloze požáry hořely. Jejich zásah se vypočítává většinou podle toho, jaké škody způsobí lidstvu, a myslím, že dnešní požáry jsou katastrofické v tom smyslu, že vyhořelo hodně farem, ohrad a dalšího majetku. Určitě je ale více požárů než v minulosti, protože v dnešní době je planeta čím dál víc zamořena odpady a pak stačí i sklíčko vypadlé z auta nebo prázdná lahev, od které může oheň vzniknout.

Jaká další zvířata jsou požáry ohrožena?

Obecně ta, která mají omezený areál, případně nejsou moc pohyblivá. To koala splňuje naprosto dokonale. Většinu dne, třeba i 20 hodin, prospí. Na druhou stranu to není zvíře neschopné pohybu, dokáže udělat i dvoumetrové skoky. Ale v prostoru, kde se šíří požáry rychlostí několika kilometrů za hodinu, nemá šanci utéct. Navíc je to potravní specialista a potřebuje opravdu nenarušené prostředí s eukalypty. Dále jsou ohroženi vombati, plazi, obojživelníci a drobné australské druhy vačnatců, některé druhy klokánků, kteří na pohled vypadají jako nějaký potkan nebo krysa. Austrálie je specifický kontinent a spousta druhů už zmizela, například vakovlk.

Jak velký problém pro koaly bude přemístit se několik kilometrů na místo, kde najdou stromy, které nebyly poškozeny požáry?

To je samozřejmě velký problém, protože i když se koalové vydají po stromech dolů, můžou si popálit tlapky. Pokud jde o rozsáhlé požáry třeba na stovkách kilometrů čtverečních, myslím, že to pro ně znamená prakticky smrt hladem. Navíc když se přesouvají na zemi po bezlesých oblastech, jsou ohroženější ze strany predátorů, třeba zdivočelých psů, lišek a podobně.

Proto je vždycky potřeba zaměřit se na ochranu celých populací a na ochranu celých biotopů a systémů, ve kterých zvířata budou žít. Když zachraňujeme jednotlivé koaly, objeví se problém, kam s nimi. To známe i v zoo, kdy se například povedlo zachránit spoustu druhů - dnes je ale problém, kam do volné přírody je máme pustit, protože jejich přirozená prostředí se mohla změnit a víc zvířat ve volné přírodě se třeba ani neuživí.

So sad. Poor little Lewis. Please dig deep to help support the Koala Hospital in Port Macquarie so it can continue its important, lifesaving work. @nbnnews @9NewsSyd 🐨 pic.twitter.com/OTtFYJr4Kw — Jane Goldsmith (@janegoldnbn) November 26, 2019

Poznáme nějakým způsobem, když koalové vyhynou?

Pokud vyhubíme tygry, nosorožce nebo koaly, tak to my jako lidstvo nepocítíme, ale přijdeme o něco zcela jedinečného. Navíc dodnes neznáme všechny vazby mezi organismy. V současnosti se všichni předhání v ochraně památek a světového dědictví, tak už jen z toho důvodu bychom měli chránit také živá zvířata. Nemyslím, že by bylo správné s tím nebojovat a nechat to být, protože otázkou je, v jakém stavu předáme planetu našim dětem a potomkům. Každý správný hospodář se snažil předat hospodářství ve stejném nebo lepším stavu, a my se v tomhle chováme naopak, my našim potomkům předáváme planetu víc zbídačenou.

