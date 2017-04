KLDR má dostatek plutonia k výrobě deseti atomových bomb. Neumí je ale zatím zmenšit a dát na rakety

před 24 minutami

KLDR má prokazatelně atomové bomby, není je ale podle odborníků zatím přes veškeré snahy schopna dostatečně zmenšit a umístit na balistické rakety. Síla pátého testu KLDR ze září 2016 se odhaduje na 20 až 30 kilotun TNT. Jen pro srovnání, síla exploze bomby, která byla svržena na japonské Nagasaki, byla 21 kilotun TNT.

Washington/Pchjongjang - Ve světě panují obavy, že by KLDR mohla při oslavách 105. výročí narození bývalého vůdce Kim Ir-sena podniknout novou raketovou nebo jadernou zkoušku. Zde jsou otázky a odpovědi o severokorejském jaderném programu.

Kolik a jak silné jaderné testy KLDR uskutečnila?

KLDR dosud provedla pět ověřených jaderných testů v letech 2006, 2009, 2013 a dva v roce 2016, nejspíše pomocí bomb z plutonia. Zkouška z října 2006 nebyla podle expertů příliš úspěšná, test z roku 2009 měl sílu přibližně 2,35 kilotun trinitrotoluenu (TNT), test z února 2013 až devíti kilotun TNT.

Další test z loňského ledna, kdy KLDR ohlásila úspěšnou zkoušku miniaturizované vodíkové pumy, měl sílu sedmi kilotun TNT a síla dalšího, pátého testu ze září se odhaduje na 20 až 30 kilotun TNT. Síla exploze bomby, která byla svržena na japonské Nagasaki, byla 21 kilotun TNT.

Kde se testy odehrávají?

Hlavní jaderné zařízení je sice v Jongbjonu, všechny jaderné zkoušky se ale konají ve vesnici Pchunggje v hornaté izolované provincii Hamgjong pukto v okrese Kildžu na severovýchodě země asi 100 kilometrů od hranic s Čínou a 200 kilometrů od ruských hranic.

Jaké byly dosud mezinárodní důsledky?

Všechny předchozí jaderné a raketové testy byly vždy odsouzeny a potrestány rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. Součástí byly sankce, mezi kterými jsou zákazy vývozu a dovozu zbraní, služeb, zboží a technologií, které by mohly být v podobných programech využity.

Po prvním testu v roce 2006 to vypadalo, že se situace kolem severokorejského jaderného programu zlepšuje. Další kolo šestistranných rozhovorů, které začaly za účasti KLDR, Jižní Koreje, Japonska, USA, Ruska a Číny v srpnu 2003, skončilo v únoru 2007 dohodou a USA v říjnu 2008 vyřadily Severní Koreu ze svého seznamu zemí podporujících terorismus. KLDR následně oznámila, že obnoví demontáž svých jaderných zařízení.

KLDR ale v dubnu 2009 od svých slibů odstoupila a v roce 2009 provedla další jaderný test. Pchjongjang tak odpověděl na rozhodnutí RB OSN, která v jednomyslně přijaté deklaraci odsoudila vypuštění rakety dlouhého doletu Severní Koreou a rozšířila sankce proti KLDR.

Po dosud posledním testu Rada bezpečnosti OSN uvalila na Severní Koreu nové sankce, které předpokládají snížení exportu uhlí z KLDR asi o 60 procent. Uhlí je pro KLDR hlavním exportním artiklem. Rezoluce také zakázala export mědi, niklu, stříbra a zinku, a rovněž prodej soch ze Severní Koreje. Kvůli severokorejské hrozbě začaly USA po posledním testu na jihokorejském území rozmisťovat části kontroverzního protiraketového štítu THAAD.

Jaké jsou raketové možnosti KLDR?

KLDR má prokazatelně atomové bomby, není je ale podle odborníků zatím přes veškeré snahy schopna dostatečně zmenšit a umístit na balistické rakety. KLDR tvrdí, že už jaderné hlavice úspěšně miniaturizovala, ale toto tvrzení nebylo nikdy nezávisle potvrzeno, a část expertů o něm pochybuje.

Podle zprávy Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) z letošního března severokorejský jaderný program postoupil do dalšího vývojového stupně, velikost severokorejského zařízení na obohacování uranu se za posledních pár let zdvojnásobila. Podle MAAE v poslední době KLDR značně rozšířila zařízení na výrobu plutonia a na obohacování uranu ve svém středisku v Jongbjonu.

Podle jihokorejské lednové zprávy má KLDR dostatek plutonia k výrobě deseti atomových bomb a může také produkovat značné množství zbraní založených na obohaceném uranu. Úspěšné použití uranu by znamenalo podstatný skok kupředu v severokorejském jaderném programu. Severokorejské zásoby plutonia jsou totiž limitované, ale pokud by KLDR dokázala obohacovat uran, mohla by si vytvořit jaderné zásoby. Navíc obohacování plutonia vyžaduje velké, snadno zjistitelné vybavení, zatímco obohacování uranu je snazší utajit.

Provádí KLDR i další raketové zkoušky?

Přesné údaje o počtech raket, kterými disponuje Severní Korea, nejsou oficiálně k dispozici. Podle odhadů z roku 2015 vlastní Korejská lidová armáda (KLA) přes 1000 raket různého typu.

Severní Korea několikrát neúspěšně testovala obávanou dvoustupňovou mezikontinentální balistickou raketu Tepodong-2, která by podle odhadů mohla s doletem přes 6000 kilometrů teoreticky ohrozit i americkou Aljašku. Při prvním testu v červenci 2006 letěla asi 40 sekund, a potom vybuchla.

V dubnu 2009 se neúspěšně pokusila vynést na oběžnou dráhu komunikační družici Kwangmjongsong-2. Letěla asi 3000 kilometrů, než spadla do moře. V prosinci 2012 KLDR vypustila balistickou raketu Unha-3, což je verze rakety Tepodong-2, která vynesla na oběžnou dráhu kolem Země družici Kwangmjongsong-3 (Jasná hvězda). Raketa se ale podle expertů nevrátila do zemské atmosféry.

Většina raket krátkého a středního doletu (Hwasong, Rodong, Tepodong-1 a Musudan) by ale mohla zasáhnout Jižní Koreu a většinu Japonska a zřejmě i americký tichomořský ostrov Guam. Tyto rakety Severokorejci pravidelně zkoušejí, naposledy počátkem tohoto měsíce. Raketa byla odpálena z východního pobřeží KLDR, uletěla asi 60 kilometrů a spadla do moře.

Další hrozbou je ale severokorejské dělostřelectvo rozmístěné na hranici obou korejských států. Metropole Jižní Koreje totiž leží asi jen 50 kilometrů od hranice.

Kdy zahájila KLDR jaderný program?

KLDR budovala civilní jaderný program ve spolupráci se Sovětským svazem a s Čínou od 50. let. V polovině 60. let začala usilovat o jaderné zbraně, Moskva i Peking však odmítly asistovat. V prosinci 1985 se Severní Korea připojila ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní (NPT), ale v lednu 2003 od ní odstoupila.

Jak početná je severokorejská armáda?

Podle odhadů Mezinárodního institutu pro strategická studia je v aktivní službě 1 190 000 vojáků a přes šest milionů má status rezervistů a členů polovojenských jednotek.

Severní Korea se pochlubila videem zachycujícím odpálení raket do moře u Japonska | Video: Reuters | 00:45

autor: ČTK

