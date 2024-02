Kennedy se ukázal během Super Bowlu ve spotu za miliony dolarů. Demokraté se ho bojí

V neděli se zraky většiny Američanů upíraly k televizním obrazovkám, na kterých sledovali finále amerického fotbalu Super Bowl. Sportovní show doplněnou vystoupením zpěváků si pro vysílání své předvolební reklamy vybral politický výbor, který podporuje nezávislého kandidáta na prezidenta Roberta Kennedyho. Tomu roste podpora a demokraté se bojí, že vezme klíčové hlasy prezidentu Joe Bidenovi.

Odvysílaný volební spot použil stejnou hudbu i vizuální podobu, jaké si pro svou kampaň v roce 1960 zvolil Kennedyho strýc a někdejší americký prezident John F. Kennedy, upozornila stanice NBC News. Nynější prezidentský kandidát se tak odkazoval k rodinné politické historii.

Sám kandidát se ještě v neděli večer své rodině za video omluvil, nechtěl prý v žádném z příbuzných vyvolat bolest. Kennedyho strýc zemřel při atentátu v roce 1963. Robert Kennedy uvedl, že kvůli volebním pravidlům nevěděl, jak bude reklama vypadat, protože to s ním organizace nekonzultovala. Video ale sám sdílel na sociální sítí, kde uvedl, že nyní nastala správná doba na to zvolit nezávislého kandidáta.

Spot si zaplatila politická organizace American Values 2024, která patří k takzvaným Super PAC neboli politickým akčním výborům. Jedná se o organizace, které mohou dávat neomezeně vysoké částky na vybraného politického kandidáta, organizovat mu reklamní spoty i pomáhat s oslovováním voličů. Nesmí s ním ale své jednání konzultovat.

Reklama, která se v USA se 330 miliony obyvateli vysílala celostátně, stála sedm milionu dolarů (v přepočtu přes 160 milionů korun). Pro srovnání, kandidáti na prezidenta v desetimilionovém Česku mohou během prvního kola kampaně utratit celkově maximálně 40 milionů korun.

"Trumpův kůň"

Demokratům se ale nelíbí, že tato konkrétní politická organizace Kennedyho podporuje. Je podle nich napojena na pravděpodobného republikánské kandidáta, exprezidenta Donalda Trumpa. Organizaci například pomáhá byznysmen a sponzor Trumpovy kampaně Timothy Mellon, který do ní přispěl 15 milionů dolarů (přes 350 milionů korun), napsal deník The Guardian.

"Je příznačné, že první celostátní reklamu propagující kandidaturu Roberta Kennedyho koupil a zaplatil největší dárce Donalda Trumpa v tomto volebním cyklu. Kennedy není v tomto závodě ničím jiným než Trumpovým pronásledovacím koněm," uvedl mluvčí demokratů Alex Floyd.

Poradce Demokratů Ramsey Reid potvrdil, že strana je "znepokojena tím, že Trump a jeho mega dárci podporují Kennedyho". Tvůrci Kennedyho kampaně reagovali vyjádřením, že se demokraté podle všeho bojí, že jim Kennedy sebere hlasy. Průzkumy volebních preferencí ukazují, že obavy můžou být namístě.

Ačkoliv zatím stále probíhají primárky, kde si voliči vybírají svého stranického kandidáta na prezidenta, je už teď téměř jisté, že se bude opakovat souboj z roku 2020 Biden versus Trump, který vyhrál demokrat Biden.

Kennedy, který je původně členem demokratické strany, chce do voleb vstoupit jako nezávislý kandidát. Zatím je na volebním lístku pouze v Utahu, chce se ale dostat i do dalších amerických států.

Mladý sedmdesátník

Podle průzkumu Harvard CAPS-Harris Poll z konce ledna by listopadové volby vyhrál Trump, pokud by se jich Kennedy účastnil. V tomto hypotetickém souboji tří stran by Trump získal 41 procent, Biden 33 procent a Kennedy 18 procent, napsal server The Hill.

Téměř dvě třetiny voličů v průzkumu uvedly, že země "potřebuje letos jinou volbu", pokud se Biden a Trump stanou kandidáty svých stran. Více než polovina dotazovaných potvrdila, že by v takovém případě uvažovala o "nezávislém umírněném kandidátovi".

Hlavní obavou voličů je Bidenův i Trumpův věk a jejich duševní kondice. Současné hlavě státu je 81 let, Trumpovi jen o čtyři roky méně. Oba politici navíc v poslední době během svých vystoupení popletli jména lidí i důležité události.

Kennedymu je 70 let. Ve volebním spotu, kde byl mimo jiné vyfocen na lyžích, zaznívá, že je stále dost mladý na to, aby něco zvládl. A jeho vizáž i hesla o tom, že republikáni i demokraté Američany zklamali a je čas na něco nového, si získávají pozornost mladých voličů. Podle některých průzkumů má u nich dokonce větší podporu než oba straničtí kandidáti.

Není pravděpodobné, že by nezávislý kandidát skutečně vyhrál prezidentské volby. Mohl by ale vzít voliče demokratickým a republikánským kandidátům, což zvlášť ve vyrovnaném souboji může hrát rozhodující roli, připomněla agentura AP.

Video: Amerika řeší dilema. I Trumpovi odpůrci přemýšlí, co je pro zemi nejlepší, říká Schneider (8. 1. 2024)