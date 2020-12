Kdyby ho chtěli otrávit, dovedli by to do konce, řekl Putin k otravě Navalného

Kritik Kremlu Alexej Navalnyj využívá podpory amerických tajných služeb, ale to neznamená, že je ho třeba trávit. Prohlásil to ve čtvrtek ruský prezident Vladimir Putin při každoroční tiskové konferenci. Pro Rusko není Navalnyj podle prezidenta významný, aby se na něj zaměřilo. Sám opozičník si slova šéfa státu, který svou kariéru začal v tajné službě, vyložil jako přiznání.

"Tento pacient berlínské kliniky využívá v daném případě podpory zvláštních služeb USA. Pokud je to tak, pak je to zajímavé, protože by ho zvláštní služby samozřejmě měly sledovat. Ale to vůbec neznamená, že je ho třeba otrávit, kdo to potřebuje?" řekl s úsměškem Putin. Kdyby někdo chtěl Navalného otrávit, pak by to "asi dovedl do konce", dodal.

"Díval jsem se. Putin všechno přiznal. Ve svém stylu (CIA-CIA), ale vše přiznal. Pochopil, že nelze popírat naše železobetonové důkazy. Tedy ano, FSB (ruská tajná služba) skutečně za mnou jezdilo čtyři roky, ale nespáchali travičství. Protože 'kdyby chtěli otrávit, tak by se to povedlo'," zareagoval Navalnyj na twitteru.

Navalnyj v srpnu zkolaboval za letu ze sibiřského Tomsku do Moskvy. Lékaři nemocnice v Omsku, kde byl hospitalizován, otravu vyloučili. Po dvou dnech byl převezen v bezvědomí do Německa na berlínskou kliniku Charité, kde mu byla diagnostikována závažná otrava. Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) následně potvrdila, že v krvi kritika Kremlu byla nalezena nervově paralytická látka typu novičok. Moskva i přes výzvy ze zahraničí odmítla zahájit vyšetřování otravy.

Servery The Insider a Bellingcat, německý časopis Der Spiegel a televize CNN na základě společného zjišťování informovaly o údajném odhalení identity osmi předpokládaných pachatelů opozičníkovy otravy. Jsou podle nich spojeni s ústavem kriminalistiky FSB, údajně řídícím tajnou laboratoř vyrábějící už od sovětských dob otravné látky a jedy.

Putin toto odhalení dnes označil za pouhý trik, jehož cílem je napadnout ruské vedoucí představitele.

"Vladimir Putin uviděl stopy západních zvláštních služeb skoro všude," napsal v titulku o prezidentově vystoupení list Vedomosti. Upozornil, že dílo západních tajných služeb uviděl Putin nejen v odhalení údajných pachatelů Navalného otravy, ale i v publikacích médií o zbohatnutí jeho předpokládaného zetě, nyní již bývalého. Vedomosti poznamenaly, že prezidentovy klíčové odpovědi na 68 zadaných otázek "byly plně očekávané".