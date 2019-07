Chtějí nahradit Mayovou, ale každý jinak. Kdo jsou Boris Johnson a Jeremy Hunt

Už za méně než dva týdny bude jasný nástupce Theresy Mayové v křesle šéfa britské Konzervativní strany i vlády. Stane se jím ministr zahraničí Jeremy Hunt, nebo jeho předchůdce Boris Johnson? Podle průzkumů má Johnson před svým sokem náskok. Oba se spolu střetli v úterní televizní debatě.

Na tváři pětapadesátiletého Johnsona se pokaždé objevil úsměv, když mu moderátorka nebo Hunt položili otázku. Na ty pak odpovídal vyhýbavě a žoviálně, svého oponenta nicméně neurážel.

Držel se tak strategie, kterou vymyslel jeho tým a která vychází z předpokladu, že v tuto chvíli jediný, kdo mu může zabránit stát se příštím britským premiérem, je on sám, pokud vyvolá nějaký skandál.

Taktika zatím vychází. Johnson vede v průzkumech navzdory incidentu z konce června, kdy policie vyšetřovala hlasitou partnerskou hádku u něj doma v Londýně. Johnson žije s Carrie Symondsovou, členkou jeho kampaňového týmu. Jsou spolu krátce, v případě zvolení se chtějí přestěhovat do premiérského sídla na londýnské Downing Street číslo 10.

Oproti Johnsonovi pak stojí Hunt, deset let ženatý a se třemi dětmi. Opakuje, že řídit zemi zmítanou brexitovými potížemi je dřina. V narážce na Johnsonovu bezstarostnost zdůrazňuje, že premiér v takové době má lidem říkat to, "co slyšet musí, ne to, co slyšet chtějí".

Hunt má víc zkušeností z vrcholných politických funkcí než Johnson, včetně bezmála šesti let v úřadu ministra zdravotnictví, o kterém britská média hovoří jako o "pohřebišti politických kariér". Ještě předtím se jako ministr kultury podílel na organizaci olympijských her v Londýně v roce 2012. Tehdy spolupracoval právě s Johnsonem, který metropoli vedl.

Jak se postavit brexitu

Hlavním námětem debaty, kterou v úterý vysílala britská televize ITV, byl brexit. Oba kandidáti diváky ujišťovali, že pro britský odchod z EU mají plán. Brexit měl původně nastat už v březnu, kvůli neschopnosti britských politiků dohodnout se na jeho průběhu ale musel být odložen. Příští plánované datum je na konci října.

Jak ale píší některá britská média, skutečnou strategii pro odchod z unie nemá ani jeden z kandidátů. Bývalý novinář, starosta Londýna a ministr zahraničí Johnson slibuje, že vyjedná novou a lepší dohodu s Bruselem. Považuje se nicméně za "odvážného optimistu" a nebojí se vyvést svou zemi z EU za všech okolností, a tedy i bez dohody.

Johnson věří, že takový postoj lídrům evropských států ukáže, že Británie to s variantou odchodu bez dohody myslí vážně. Sází na to, že Evropa kvůli obavám z dopadů "divokého brexitu" na vlastní ekonomiku ustoupí.

Johnson svůj přístup považuje za promyšlenou strategii. Hunt však v televizní debatě řekl, že jeho předchůdce na postu ministra zahraničí má za sebou bohatou historii urážení unijních vyjednavačů, které k dohodě nijak nepřispělo.

Debata se konala na den přesně rok poté, co Boris Johnson rezignoval jako šéf diplomacie ve vládě premiérky Theresy Mayové. Na protest proti brexitové dohodě, kterou premiérka dojednala v Bruselu.

Nahradil ho právě Hunt. Zahraniční politika není podle britských komentátorů pro konzervativce klíčovým tématem, je ale zároveň jedním z těch, ve kterých má Hunt nad Johnsonem navrch.

Hunt hodlá na rozdíl od Johnsona v případě zvolení debatovat s evropskou sedmadvacítkou, a to ještě v průběhu léta. Do Bruselu chce vyslat tým, který by domluvil lepší podmínky pro odchod, než se podařilo Mayové. Byl by složený ze zástupců několika parlamentních stran, a tak by měla dohoda i větší šanci na následné schválení v britském parlamentu. "Divokému brexitu" by se rád vyhnul.

Problém s irskou hranicí

Hunt by chtěl změnit hlavně nejproblematičtější část brexitové dohody, tedy tu, jež se věnuje opatřením na hranici Severního Irska, které je součástí Británie a nebude už členem EU, a Irska, které naopak členem EU zůstává. Hranice by musela být hlídaná, což znepokojuje zejména Severní Iry, kteří se do 90. let potýkali s občanskými nepokoji.

Místo hraničních kontrol by Hunt jako premiér chtěl použít moderní technologie. Na rozdíl od odborníků i unijních představitelů je přesvědčen o tom, že taková technologie už byla vynalezena.

Johnson se otázkou irské hranice momentálně odmítá zabývat. Podle něj stačí situaci vyřešit až během takzvaného přechodného období, které začne platit, až Británie unii opustí. Jak si všímá britský server BBC, ignoruje přitom, že přechodné období bude mít Británie k dispozici jen v takovém případě, že se s unií dohodne.

Nejsme strana pro bohaté

Brexit ale není jediným tématem kandidátů na nástupce Mayové. První slib, který Johnson v boji o premiérské křeslo učinil, byl snížit daně lidem s vysokými příjmy. Mezi členy Konzervativní strany, kteří budou o svém novém šéfovi hlasovat, je takových lidí hodně.

Hunt za to Johnsona kritizuje. "Strávil jsem svůj život přesvědčováním lidí o tom, že nejsme stranou jen pro bohaté," vyčetl mu v úterní debatě.

Oba politici nicméně pochází z privilegovaného prostředí. Vystudovali drahé střední školy a univerzity. Hunt za studentských let vykonával prestižní funkci předsedy konzervativního univerzitního spolku, jeho čestnou šéfkou byla v té době bývalá britská premiérka Margaret Thatcherová.

On sám chce britskou ekonomiku nastartovat snížením korporátní daně, ačkoliv stávajících 19 procent je pod evropským i celosvětovým průměrem. Z Británie by rád měl "příští Sillicon Valley", prohlásil Hunt s odkazem na americké centrum technologického vývoje v Kalifornii.

S Johnsonem se neshodne ani na tom, kam by měly směřovat peníze z veřejného rozpočtu. Johnson si už jako londýnský starosta oblíbil velké stavební projekty, například jím podporovaný návrh vybudování zahradního mostu přes Temži. Ze stavby sešlo a projekt skončil ve ztrátě více než 50 milionů liber (v přepočtu 1,4 miliardy korun). Do infrastruktury by ale chtěl investovat i jako premiér.

Hunt zase v minulosti podráždil svou šéfku, premiérku Mayovou, když kritizoval podle něj přílišné škrty ve výdajích na sociální péči. Jako její nástupce by je znovu navyšoval.

Konečné zúčtování

Mnoho hlasujících členů Konzervativní strany už mohlo odevzdat svůj lístek v korespondenční volbě. V průzkumu agentury YouGov z minulého týdne se pro Johnsona vyslovily tři čtvrtiny dotázaných.

Oba kandidáti budou teď v rámci kampaně ještě dva týdny jezdit po celé zemi. Čeká je také debata organizovaná bulvárním deníkem The Sun, která v překladu nese název Konečné zúčtování. Členská základna rozhodne o novém šéfovi do 22. července, výsledek bude znám den poté.

Video: Brexit je ztráta pro všechny, říká politolog Rupnik