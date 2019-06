U Borise Johnsona zasahovala policie. Přivolal ji soused, který slyšel křik a rány

U londýnského domu, kde se svojí přítelkyní žije možný příští britský premiér Boris Johnson, v noci na pátek kvůli hlasité hádce zasahovala policie. Informuje o tom deník The Guardian. Johnsonův soused, který policii přivolal, listu řekl, že zevnitř slyšel ženský křik a "bouchání a rány". Podle policie se nikomu nic nestalo.

Podle nejmenovaného souseda bylo z domu exministra zahraničí slyšet, jak jeho partnerka Carrie Symondsová křičí "nech mě být" a "vypadni z mého bytu". Zdroj The Guardian proto šel zaklepat na vchodové dveře, ale nikdo je nepřišel otevřít.

Už předtím si soused začal pořizovat audiozáznam události, který si reportéři The Guardian vyslechli. "Na nahrávce je slyšet, jak Johnson odmítá z bytu odejít a Symondsové říká 'nech můj zasranej laptop na pokoji', načež se ozve hlasitý rachot," napsal deník.

Znepokojený soused nakonec zavolal policii. Ta nejdříve na dotaz The Guardian uvedla, že u inkriminované adresy nemá žádný záznam o incidentu domácího charakteru, později ale k věci vydala prohlášení: "V 00:24 (01:24 SELČ) v pátek 21. června reagovala policie na výzvu místního obyvatele. Volající měl starost o svoji sousedku. Policisté byli na místě a mluvili se všemi osobami žijícími na dané adrese, přičemž byli všichni v pořádku." Prohlášení Johnsona konkértně nejmenuje a dodává, že zasahující policisté neviděli důvod k jakýmkoli dalším krokům.

Johnson se aktuálně uchází o post lídra Konzervativní strany, přičemž ve čtvrtek jakožto jasný favorit postoupil do finálové fáze společně s ministrem zahraničí Jeremym Huntem.

Johnsonův tým před publikací zprávy neposkytl The Guardian k incidentu komentář. O ten už žádají i novináři z jiných médií, reportér televize Sky News Sam Coates ale na twitteru uvedl, že dnes už se žádná reakce neobjeví.

Johnson vstoupil do vztahu se Symondsovou poté, co se loni rozpadlo jeho manželství s Marinou Wheelerovou, se kterou má čtyři děti. V posledních týdnech se Johnson a Symondsová začali spolu ukazovat na veřejnosti a také spolu bydlet. V médiích se objevily informace, že pokud by bývalý starosta Londýna zvítězil ve volbě lídra konzervativců a stal se tak britským premiérem, do Downing Street by se s ním nastěhovala i jeho nová partnerka.