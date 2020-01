Kdo nahradí Corbyna? Největší šance "zachránit labouristy" má Keir Starmer

Největší šance stát se lídrem britské Labouristické strany má Keir Starmer. Dosavadního stínového ministra pro brexit by podle průzkumu agentury YouGov podpořila téměř třetina členů strany. Na druhém místě by podle ankety skončila stínová ministryně obchodu Rebecca Longová Baileyová a na třetím poslankyně Jess Phillipsová, informoval list The Guardian.

Labouristé dosáhli v parlamentních volbách z loňského 12. prosince nejhoršího výsledku od roku 1935. Obsadili v Dolní sněmovně jen 202 křesel, zatímco vítězní konzervativci premiéra Borise Johnsona získali 365 mandátů. Předák labouristů Jeremy Corbyn v reakci na výsledek hlasování oznámil, že do dalších voleb již stranu nepovede. Výzvy k okamžité rezignaci na funkci stranického lídra ale nevyslyšel. Nejsilnější britská opoziční strana by si nové vedení měla zvolit v březnu. Stínová ministryně obchodu Rebecca Longová Baileyová, která skončila v průzkumu druhá. | Foto: Reuters Ačkoli oficiálně kandidaturu ještě neohlásil, je podle průzkumu agentury YouGov favoritem boje o post předáka labouristů Starmer. Sedmapadesátiletého politika by podpořilo 31 procent dotázaných. V uplynulém roce, kterému v Británii dominoval spor o termín a podobu odchodu země z Evropské unie, často vystupoval v médiích, a stal se tak jednou z nejvýraznějších tváří strany. Poslankyně Jess Phillipsová | Foto: Reuters Na druhém místě skončila s 20procentní podporou stínová ministryně obchodu Longová Baileyová a na třetím poslankyně Phillipsová (11 procent). Sedm procent straníků by ve funkci lídra rádo vidělo Clivea Lewise a stejný počet vlivnou poslankyni Yvette Cooperovou. Stínová ministryně zahraničí Emily Thornberryová, která na konci loňského roku jako první oznámila kandidaturu, má podle průzkumu YouGov podporu jen šesti procent členů strany. Pět procent by dalo hlas poslankyni Lise Nandyové. Pokud by se Starmer a Longová Baileyová ocitli společně v posledním kole volby nového lídra, dostal by stínový ministr pro brexit 61 procent hlasů, vyplývá z průzkumu. Agentura YouGov se na názor na jednotlivé kandidáty dotazovala na konci loňského prosince více než tisíce členů Labouristické strany.