Bitva o vliv mezi moderními mrakodrapy. V postsovětském Orientu zápolí Západ s Ruskem

Nesourodými skleněnými futuristickými domy a mrakodrapy těch nejslavnějších západních architektů jako by se Astana toužila odpoutat od pošmourné sovětské minulosti. Do metropole Kazachstánu, ležícího uprostřed Eurasie, ale divoký mix moderny a paneláků patří. V pondělí jej navštívil ministr zahraničí Jan Lipavský.

Od našeho zvláštního zpravodaje - Šéf české diplomacie v nejmladším hlavním městě světa, které prakticky od nuly nechal v 90. letech postavit bývalý prezident Nursultan Nazarbajev, jednal s hlavou státu Kasymem-Žomartem Tokajevem i svým protějškem Muratem Nurtleuem.

Jedním z témat návštěvy Kazachstánu, kde se po staletí střetává moc z východu a západu, bylo i dodržování sankcí proti Rusku, které přijal Západ v reakci na téměř tři roky trvající kremelskou dobyvačnou válku proti Ukrajině. Lipavský v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz prohlásil, že se v Kazachstánu a regionu Střední Asie v současnosti odehrává geopolitická bitva o vliv.

Lipavský po jednání s Tokajevem a Nurtleuem potvrdil, že na schůzkách zvedl téma sankcí. "Pro nás je důležité mít otevřenou a transparentní spolupráci v těchto záležitostech tak, abychom dokázali kontrolovat položky, které dodáváme do Kazachstánu. A případně zabraňovat jejich reexportu, když se jedná o zboží podléhající sankcím," zdůraznil s tím, že je to důležité nejen pro vztahy mezi Prahou a Astanou, ale i pro všechny státy Evropské unie. "Myslím, že si to všichni uvědomují," dodal.

Kazachstán se sice po začátku války na Ukrajině snaží v určité míře odpoutat od Ruska, ale hospodářské vazby mezi oběma zeměmi se od začátku invaze prohlubují. Kazachstánský prezident Tokajev navíc podle analýzy renomovaného britského think-tanku Chatham House vděčí za svou pozici ruským jednotkám, které v lednu 2022 pomohly potlačit velké protivládní demonstrace.

Astana se sice zavázala, že bude dodržovat protiruské sankce, bývá ale obviňována, že většímu sousedovi napomáhá získávat zboží, které by mohlo podpořit kremelskou válečnou mašinérii.

"Zahraniční politika a ekonomika Kazachstánu stojí už tři dekády na dovednosti kombinovat ekonomická a politická partnerství se státy napříč světovými bloky - od Ruska přes Čínu až USA či Turecko a Západ," vysvětlila redakci expertka na Střední Asii Anna Jordanová z Asociace pro mezinárodní otázky. "Země nedává nijak najevo, že by tuto svou strategii hodlala opustit," doplnila.

Neutrální postoj k válce, ale zákaz symbolů "Z"

Hlavním zdrojem kazachstánských příjmů je vývoz ropy přes Kremlem kontrolovaný ropovod ústící v ruském přístavu Novorossijsk. Proudí skrz něj tři pětiny kazachstánské ropy, což tvoří 60 procent HDP země.

"Geografie středoasijských zemí je jasná - leží na rozhraní Číny a Ruska. Jedním okem mohou koukat do Evropy, ale ta cesta je poměrně složitá," připustil ministr Lipavský. Kazachstán s Ruskem sdílí společnou hranici o délce 7600 kilometrů, druhou nejdelší na světě po americko-kanadské.

Astana oficiálně zachovává neutrální postoj k ruské invazi na Ukrajinu. V březnu 2022, jen týden po jejím vypuknutím, se země zdržela při hlasování v OSN o rezoluci, která požadovala, aby prezident Vladimir Putin okamžitě stáhl svá vojska a dodržoval mezinárodní právo.

Na ropu a plyn bohatý Kazachstán, který byl stejně jako další země v regionu součástí Sovětského svazu, na druhé straně zakázal používání symbolů "Z", vyjadřujících podporu invazi, a od velkého severního souseda se pokouší emancipovat. "Astana nevnímá Moskvu jako svého bezpečnostního garanta, tak jako kdysi," zhodnotil Chatham House v analýze.

Ministr Lipavský také s šéfem kazachstánské diplomacie podepsal memorandum o porozumění, které dá základ budoucímu prohlubování vzájemných vztahů. Kromě sankcí spolu probrali byznys, spolupráci v letecké dopravě, obranném průmyslu či například návrat vzácných divokých koní Převalského do této asijské země, na němž se podílí pražská zoologická zahrada.

"Česko patří mezi deset našich největších obchodních partnerů v Evropské unii. Loni se objem vzájemného obchodu zdvojnásobil," prohlásil kazachstánský ministr zahraničí Murat Nurtleu.

Šéf české diplomacie z Kazachstánu míří do sousedního Uzbekistánu. V hlavním městě Taškentu bude v úterý jednat se svým protějškem Bachtijorem Sajdovem.

Video: Letošní zima bude pro Ukrajinu bolestivá, říká analytik Smetana (16. 10. 2024)