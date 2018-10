Zablokované dálnice i železnice, protesty. Katalánsko si připomíná výročí referenda

Katalánští separatisté svolali po celém regionu velké demonstrace.

Barcelona - Katalánci blokují dálnice, železniční tratě i ulice v Barceloně a dalších městech. V centru metropole obsadili například slavnou obchodní třídu Passeig de Gràcia nebo dopravní uzly, jako je Avinguda Diagonal a Gran Vía.

V rukách mají červenožluté katalánské vlajky a často také transparenty vyzývající k propuštění katalánských lídrů z vazby.

Právě v pondělí si připomínají rok od nelegálního referenda o nezávislosti. To loni španělský Ústavní soud označil za protiústavní a zakázal ho. Katalánští lídři ale zákaz nedodrželi. Španělská policie se referendum pokusila překazit i s použitím násilí.

V Gironě, městě na sever od Barcelony, stovky aktivistů na nádraží na několik desítek minut zablokovaly tratě pro rychlovlaky. Neprůjezdná je i dálnice AP-7, která vede k francouzských hranicím. Potíže hlásí i dálnice A-2, která spojuje Barcelonu s Madridem. Už kolem sedmé ráno se demonstranti sdružovali u budovy španělské centrální banky v Barceloně, kde vyvěsili transparent "Za ekonomickou suverenitu. Pryč se španělskou centrální bankou".

Na podvečer je v Barceloně plánovaná další velká demonstrace, které by se měly zúčastnit desítky tisíc lidí. Manifestace se během dne budou konat i v dalších městech po celém regionu.

Chceme svobodu pro "politické vězně"

Už v neděli se separatisté sešli v Lledoners, kde čekají na proces přední katalánští lídři. Právě v tomto vězení asi 70 kilometrů od Barcelony čeká sedm z devíti katalánských lídrů na soud. Například bývalý vicepremiér katalánské vlády Oriol Junqueras nebo aktivisté Jordi Sánchez a Jordi Cuixart. Jsou obviněni ze vzpoury a zneužití veřejných financí.

Katalánští separatisté je považují za politické vězně, což centrální vláda v Madridu odmítá s tím, že o jejich osudu rozhoduje nezávislá justice.

Vězni dál škodí vztahům mezi Barcelonou a Madridem. V červnu se španělským premiérem stal socialista Pedro Sánchez, který je ke Kataláncům vstřícnější a nabízí jim dialog. Slíbil, že vypíše referendum o silnější autonomii pro tento bohatý region. Jenže to je pro separatisty málo.

"Propuštění vězňů je základním předpokladem, který je třeba splnit před tím, než se dialog se španělským státem může stát užitečným," tvrdí separatisté. Sánchez přitom s vstřícným gestem a nechal přestěhovat zadržené z věznice u Madridu blíže k Barceloně.

Zastánci nezávislosti se v Katalánsku těší stabilní podpoře. Nedávno se jim na demonstraci při příležitosti státního svátku podařilo dostat do ulic Barcelony zhruba milion lidí.

V čele katalánské regionální vlády je přesvědčený separatista Quim Torra. I ten opakovaně prohlásil, že bude usilovat vytvoření o nezávislé republiky.

Los manifestantes del centro de Barcelona por el #1oct llevan desde las 7h cortando algunas calles, como Gran Via, Via Laietana, Aragó o paseo de Gràcia. Son unas 300 personas. Ahora caminan hacia Rambla de Catalunya https://t.co/OcvRY8HSkX pic.twitter.com/ydTTVELXJW — Rebeca Carranco (@RebecaCarranco) October 1, 2018

Sám Torra ale považuje za legitimního šéfa katalánské regionální vlády Carlese Puigdemonta, který se zasadil o konání protiústavního referenda. Puigdemont před stíháním a vazbou utekl do Belgie. Stejně jako on a dalších sedm katalánských lídrů se před vazbou ukrývá v zahraničí.

Expremiér pobývá v belgickém Waterloo a nadále usiluje o nezávislé Katalánsko. Minulý týden vydal svoji první knihu s názvem Katalánská krize: Příležitost pro Evropu. V ní například uvádí, že odchod do "exilu" považuje za své největší osobní selhání.

Puigdemont dále tvrdí, že v potížích mezi Barcelonou a Madridem by se měla angažovat EU. Mediátorem by podle něj mohl být předseda Evropské rady Donald Tusk. "Jsme si vědomi, že podobný dialog by mohl trvat dlouho," dodává pak Puigdemont k možným rozhovorům mezi Katalánskem a centrální vládou v Madridu. Jak uvádí španělský list La Vanguardia, Puigdemont zatím nemá žádný kontakt s předsedou španělské vlády Sánchezem.

Video: V září v ulicích Barcelony demonstroval milion lidí