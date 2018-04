Katalánský vůdce Puigdemont zaplatil v Německu kauci, může opustit vazbu

před 54 minutami

Bývalý katalánský premiér Carles Puigdemont zaplatil kauci ve výši 75 000 eur (1,9 milionu korun) a může okamžitě opustit vazbu v severoněmeckém Neumünsteru. Potvrdilo to generální státní zastupitelství spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko. Politik rovněž úřadům poskytl adresu, na které bude v Německu pobývat do doby, než úřady rozhodnou o jeho vydání do Španělska. Puigdemont byl v Německu zadržen 25. března po překročení hranice na základě evropského zatykače, když se autem vracel z Finska do Belgie, kde do té doby žil v exilu. Španělsko požaduje jeho vydání kvůli vzpouře a zpronevěře veřejných prostředků tím, že jeho vláda loni uspořádala nepovolené referendum o nezávislosti Katalánska.

autor: ČTK | před 54 minutami