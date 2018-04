před 33 minutami

Státní zastupitelství v severoněmeckém Šlesvicku-Holštýnsku požádalo tamní soud o uvalení vydávací vazby na katalánského expremiéra Carlese Puigdemonta. Podle serveru Spiegel Online státní zástupci po přezkoumání eurozatykače došli k názoru, že vydání pětapadesátiletého politika do Španělska je oprávněné. Bojovník za katalánskou nezávislost čelí v jihoevropské zemi obžalobě ze vzpoury. Pokud soud státnímu zastupitelství vyhoví, bude Puigdemont ve vydávací vazbě, dokud se nerozhodne o tom, zda je žádost Španělska o jeho vydání oprávněná. Puigdemont byl v Německu zadržen koncem března, když se autem vracel z Finska do Belgie, kde do té doby žil v exilu.

autor: ČTK | před 33 minutami