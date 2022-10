Kdyby se vtip stal realitou. Anexe Kaliningradu by Česku přinesla loďstvo i problémy

Kaliningradská oblast ležící na pobřeží Baltského moře patří od druhé světové války Rusku. Teď by ji podle žertu, který se šíří v posledních dnech na sociálních sítích a vtipkují o něm i vrcholní politici, mělo Česko anektovat. Političtí geografové ale upozorňují, že kdyby k tomu někdy skutečně došlo, přineslo by to zemi komplikace například s vybudováním dopravní infrastruktury.

"Je čas rozdělit Kaliningrad, aby naši čeští bratři měli konečně přístup k moři," napsal na konci září na Twitter polský uživatel. A jeho příspěvek se začal rychle šířit. Brzy o něm vtipkovala například i ministryně obrany Jana Černochová, některá ruská média dokonce začala tyto příspěvky brát vážně a psala o tom, že by Češi rádi anektovali část ruského území.

Kaliningradská oblast leží na pobřeží Baltského moře. Z jedné strany ji obklopuje Litva, z druhé Polsko. Se zbytkem Ruska není spojená, ačkoliv mu patří, pro což geografové používají termín exkláva.

Ačkoliv hlavní město oblasti, Kaliningrad, které se původně nazývalo Královec, založil v roce 1255 řád německých rytířů na počest krále Přemysla Otakara II., s Českem příliš společného nemá. Území českého království nikdy takhle daleko nesahalo.

"K Baltu jsme měli blízko za vlády Karla IV., kdy husité provedli jednu ze spanilých jízd až na baltské pobřeží. Ale žádný zásadní vztah mezi českým královstvím a Královcem nikdy neexistoval," vysvětluje politický geograf Michael Romancov z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Nyní je území pro Rusko důležité zejména kvůli velké námořní základně. Kotví zde jeho baltická flotila, kterou podle odhadů tvoří asi 80 vojenských lodí. Má zde umístěné i rakety krátkého doletu Iskander s doletem až 500 kilometrů.

Czas podzielić Kaliningrad tak, aby nasi bracia Czesi mieli w końcu dostęp do morza pic.twitter.com/QTBv3DcM11 — papież internetu (@mihaszek) September 28, 2022

Nepotopitelná letadlová loď

Díky tomuto přístavu si Rusko udržuje v regionu okolo Baltského moře silnější pozici. Kaliningrad navíc v zimě buď vůbec nezamrzá, nebo na podstatně kratší dobu než přístavy položené severněji. I proto Kreml přístav označuje za svou nepotopitelnou letadlovou loď.

"Tento výraz se týká celé řady námořních základen, podobný slovník používají i ve vztahu ke Krymu. V jejich případě jde spíše o to, že nejsou plnohodnotnou letadlovou loď vůbec schopni vybudovat," říká Romancov. Vojenská hodnota základny je podle něj "přinejmenším sporná", jelikož ji obklopují státy Severoatlantické aliance. V případě vypuknutí konfliktu mezi Ruskem a NATO by se tak nacházela v obležení.

Česká vláda anexi území navzdory recesistické petici, kterou podepsalo už více než 17 tisíc lidí, neplánuje. I kdyby k tomu někdy ale přece jenom došlo, podle politických geografů by to Česku nepřineslo jen výhody v podobě přístupu k moři, jaderným zbraním či námořnictvu, ale také mnoho problémů.

Bylo by nutné řešit skutečnost, že obyvatelstvo Česka a Kaliningradu je kulturně i jazykově odlišné, vybudovat železniční a posilnit automobilové spojení do regionu a zabývat se také přístupem k exklávě, který by vedl přes Polsko.

"Jak složité to je, záleží na mnoha aspektech. Na tom, jak je exkláva daleko od metropolitního území, jaká je infrastruktura do ní a jaké jsou mezi oběma územími rozdíly. Ve většině evropských exkláv to nepředstavuje žádný problém, protože státy spolupracují. Ale jak vidíme u Královce s Ruskem, může to způsobovat složité problémy se samosprávou," říká politický geograf Bohumil Doboš z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Tranzit zboží, lidí či služeb by nepředstavoval komplikaci, kdyby Kaliningrad byl plnohodnotně integrován do společného trhu a schengenského prostoru. Romancov však upozorňuje, že by mohl být problém oblast plnohodnotně integrovat.

"Když by se mělo stát naším územím, měli bychom tam tendenci přestavět železniční síť na evropský rozchod. To by znamenalo i velké investice. Pokud je mi známo, tak právě třeba železniční síť je stavěná na ruský standard," poznamenává Romancov.

Přístup k moři a ponorky

Ministryně obrany Černochová na sociálních sítích v žertu uváděla, že by Česko díky přístupu k moři mohlo nakoupit ponorky a letadlové lodě. "Pamatuju si, že jsme zhruba před deseti lety na Výboru pro obranu opravdu vážně řešili naši ponorku v Albánii. Furt málo. Víme, co chceme, to je vlastní moře, a musíme armádu modernizovat a dosáhnout dalších schopností. Těším se na potápko i na pořádné 'vyvedení' stíhačů z Čáslavi," napsala k humoristické koláži, na které podepisuje dokumenty o nákupu dvou amerických letadlových lodí.

Mezitím například ruský web PolitExpert citoval vojenského analytika Michaila Timošenka, podle kterého by Česko a Polsko nemělo doufat v anektování Kaliningradské oblasti, protože jim to Kreml neumožní.

Satirický příspěvek o možné anexi Kaliningradu reagoval na Ruskem vyhlášená referenda, která proběhla ve čtyřech ukrajinských oblastech. Podle okupačních úřadů se v nich lidé vyslovili pro připojení k Rusku. Po nich Kreml území anektoval. Referendum ani následnou anexi však mezinárodní společenství neuznává i kvůli zprávám o nucené účasti voličů a dalších volebních podvodech.

VIDEO: Putinův "našeptávač" vyhrožuje Litevcům kvůli sankční blokádě Kaliningradu, ti se ho nebojí