Srovnat Gazu se zemí. Analytička o oblíbeném výroku českých "válečníků od stolu"

Izraelci nyní samozřejmě požadují tvrdou reakci a zničení Hamásu, ale volání po celkové likvidaci Gazy stále považují za extremistický názor, vysvětluje analytička Irena Kalhousová. Izraelští obyvatelé jsou podle ní naštvaní a zklamaní, ale až na pár extremistických hlasů nevolají po odvetě, která by měla sklony ke genocidě. "To je zkrátka nesmysl," uvádí pro Aktuálně.cz.

"Pravděpodobně dojde k pozemní ofenzivě a do Gazy vstoupí izraelská armáda," uvádí analytička Irena Kalhousová. | Video: Reuters

Nikdo z významných lidí v Izraeli, jejichž názory má podle analytičky cenu poslouchat, po něčem takovém, jako by bylo vyvraždění Palestinců, nevolá. Na druhou stranu ale podotýká, že Izraelci jsou připraveni, že jejich armáda nebude při operacích v Pásmu Gazy jednat "v rukavičkách". "Když se bude muset rozhodovat mezi tím, jestli dostat příslušníka Hamásu i za cenu civilních obětí, tak tentokrát asi bude mít větší volnost v tom si říct, že ano, že je potřeba tyto lidi dostat," míní ředitelka Herzlova centra izraelských studií Univerzity Karlovy.

Jak přesně ale izraelská odveta bude vypadat, není podle ní zcela jasné. Izraelští představitelé zatím hovoří o tom, že tentokrát bude cílem zničit radikální hnutí Hamás natolik, aby již nikdy nezopakovalo to, co se událo minulou sobotu. "Předpokládá se, že dojde k pozemní ofenzivě a vstoupí tam izraelská armáda. Přestože jsou raketové nebo bombové útoky shora do nějaké míry účinné, tak Hamásníci jsou skrytí pod zemí, kam se bomby ani nedostanou, takže tam bude muset vstoupit armáda," tvrdí analytička.

Jeden z problémů podle ní tkví v tom, že příslušníci Hamásu i Islámského džihádu jsou schovaní mezi civilním obyvatelstvem, a ztráty na životech mezi Gazany tak už jsou a ještě budou vysoké. "Obě tyto organizace jsou hluboko zakořeněné mezi civilními cíli. To je fakt. Oni takhle operují a vždycky takhle operovat budou. Používají zkrátka obyvatele Gazy jako civilní štíty, jako lidské, živé štíty," uvádí Kalhousová.

Na jednu stranu ale předpokládá, že Hamás mezi Palestinci posílí. Mnozí z nich totiž budou pocit, že se jedná o organizaci, která je opravdu schopná uštědřit Izraeli za roky okupace ránu. "Jak velká tam ale tato podpora panuje, neumím přesně říct, ale věřím tomu, že bude značná," odhaduje analytička. "Ale na druhou stranu samozřejmě teď má mnoho Gazanů velkou obavu o život," dodává.

V souvislosti s tím varuje předtím, jak se v tuzemsku o izraelské odvetě na sociálních sítích vyjadřují dle jejích slov takzvaní "válečníci od stolu". "Pořád mluvíme o civilních obyvatelích, který nejsou součástí Hamásu a jsou v pasti v Gaze, nemůžou ven. Nikdo z nás by nechtěl být v jejich kůži," apeluje expertka.

Rovněž se ohrazuje proti těm, kteří prohlašují, že Izrael nyní útočí v Pásmu Gazy přímo na civilní obyvatelstvo. "Jedná se o útoky na vybrané cíle spojené s teroristickou organizací, která spáchala zločin proti lidskosti na izraelském obyvatelstvu. Armáda v tuto chvíli cílí na místa, o kterých si myslí, že jsou spojená s Hamásem, případně s Islámským džihádem," uzavírá analytička.

