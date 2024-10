Až Putin padne, chci být prezidentkou. Doufám, že umře v ruském vězení, říká Navalná

Smrt jejího muže v ruské trestanecké kolonii za polárním kruhem Juliji Navalnou nezastavila. Naopak, vdova po nejhlasitějším opozičníkovi Kremlu Alexeji Navalném pokračuje v jeho práci a odkrývá korupci v Moskvě. Tím ale její odhodlání zbavit se Vladimira Putina nekončí. V budoucnu by se chtěla stát prezidentkou.

Jméno Navalnyj se v boji o prezidentské křeslo už jednou objevilo - v roce 2016, když kandidaturu oznámil Alexej Navalnyj. Tehdy nejznámější kritik ruského prezidenta Vladimira Putina se ale do souboje nakonec nedostal - úřady mu účast ve volbách v roce 2018 nepovolily.

V jeho stopách chce jít nyní jeho žena, která po jeho smrti převzala i vedení Fondu boje s korupcí, který stojí například za odhalením Putinova luxusního paláce u Černého moře. "Zúčastním se voleb jako kandidátka," řekla Navalná v pondělním rozhovoru pro britskou stanici BBC. "Mým politickým oponentem je Vladimir Putin. Udělám cokoliv, aby jeho režim co nejdříve padnul," uvedla. Kandidovat prý hodlá, až nastane čas a až skončí Putinova éra.

Dokud bude Putin v její rodné zemi u moci, nehodlá se tam vrátit. Aktuálně žije se svými dvěma dětmi v exilu. Pokud by se do Ruska vrátila, úřady by ji zatkly, stejně jako v lednu 2021 zadržely jejího muže. Jeho volbu vrátit se do země nijak nezpochybňovala. Jen o pár měsíců dříve v roce 2020 u něj přitom němečtí lékaři konstatovali otravu novičokem.

"Nebyly tu žádné debaty. Prostě jsem ho podpořila. Věděla jsem, že se chce vrátit do Ruska, že chce být se svými podporovateli, že chce jít svou odvahou a kuráží příkladem, aby lidem ukázal, že není potřeba se bát toho diktátora. Nikdy jsem si nepřipustila přemýšlet nad tím, že by byl zabit," dodala žena, která v Rusku čelí obvinění z účasti na extremismu.

Proti Putinovi a jeho režimu nyní vystupuje alespoň s memoáry Navalného, které pod názvem Patriot: Paměti vychází v úterý. Zápisky Alexeje Navalného zachycují období po pokusu o otravu, poslední záznamy vznikly jen pár dní před jeho smrtí a popisují podmínky, ve kterých přežíval. Zemřel letos v únoru ve 47 letech v trestanecké kolonii na Sibiři. Navalná z jeho smrti obviňuje přímo Putina a doufá, že skončí ve vězení.

"Nechci, aby byl ve vězení v zahraničí, v hezké celé s počítačem a dobrým jídlem. Chci, aby byl v ruském vězení. A nejen to - chci, aby měl stejné podmínky jako Alexej," uvedla vdova.

