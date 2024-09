Jsem černý nácek, psal republikánský kandidát na guvernéra. Chtěl i návrat otroctví

Mark Robinson, který kandiduje za Republikánskou stranu na guvernéra amerického státu Severní Karolína, se před lety v komentářích na pornografickém webu označil za "černého nácka".

Politik tmavé pleti také psal například o tom, že by si přál návrat otroctví, napsala ve čtvrtek televize CNN. Robinson na odhalení reagoval nepodloženým obviněním, že za zprávou stojí jeho volební soupeř.

Šestapadesátiletý politik aktuálně zastává pozici náměstka guvernéra Severní Karolíny, na guvernéra kandiduje s podporou republikánského exprezidenta USA Donalda Trumpa. V kampani se prezentuje jako spojenec křesťanů a mimo jiné prohlásil, že neexistuje žádné oddělení církve a státu. Také označil homosexualitu za "hnus" a ostře vystupuje proti transgenderovým osobám.

Ještě extrémnější vyjádření však podle zjištění CNN před více než deseti lety psal v sekci komentářů na pornografické stránce Nude Africa ("nahá Afrika"). Jeho profil tam obsahoval celé jméno, přezdívku "minisoldr" a e-mailovou adresu, které roky používal na mnoha webech včetně platforem X (tehdy Twitter), Pinterest nebo YouTube. Komentáře s Robinsonem spojují také odkazy na jeho osobní život či některé specifické fráze, které používal i v jiných fórech.

"Jsem černý nácek!" napsal Robinson podle CNN v říjnu 2010. Televize uvádí, že to je pouze jeden ze série provokativních komentářů, z nichž mnohé byly sexuální povahy. Jeden příspěvek například líčí, jak autor v dětství tajně sledoval dívky sprchující se v šatnách tělocvičny, v jiném uvádí, že se rád dívá na videa sexu "transky s holkou".

Robinsonovy komentáře často obsahovaly hanlivé výrazy namířené proti židům, muslimům a také černochům, píše CNN. "Otroctví není špatné… Přál bych si, aby se vrátilo," uvedl v roce 2010. V březnu 2012, tedy za prezidentství demokrata Baracka Obamy, zase uvedl, že by před politickou reprezentací ve Washingtonu upřednostnil nacistického vůdce Adolfa Hitlera. "Bral bych Hitlera oproti kterékoli z těch s*aček, co jsou teď ve Washingtonu," napsal.

V rozhovoru s CNN Robinson opakovaně popřel, že je autorem těchto slov. "Tohle nejsme my. Tohle nejsou naše slova. A tohle není něco, co by pro mě bylo charakteristické," řekl. Později ve videu oznámil, že bude v kampani pokračovat, a bez důkazů nařkl svého soupeře z Demokratické strany Joshe Steina, že za odhaleními zpravodajské stanice stál on.

Republikánská strana v Severní Karolíně již nemůže kandidáta na guvernéra změnit, neboť posledním termínem, kdy to bylo teoreticky možné, byl čtvrtek. Už před novým skandálem v průzkumech preferencí Robinson za Steinem zaostával. Po čtvrteční zprávě se objevují také spekulace o tom, že jeho problémy by mohly negativně ovlivnit šance Trumpa na vítězství v důležitém státě, kde průzkumy před listopadovým soubojem s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou ukazují velmi vyrovnané preference.

Video: Trump nejde hodnotit objektivně, neustále lže, říká Klvaňa (11. 9. 2024)