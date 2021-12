Další fotka z večírku, další skandál. Britové pranýřují premiéra Borise Johnsona

Britský premiér Boris Johnson prožívá největší krizi od nástupu do funkce. Při pátečních doplňovacích volbách v obvodu North Shropshire jeho konzervativci přišli o křeslo, které drželi skoro 200 let. Minulý týden navíc způsobily poprask informace o tajném vánočním večírku v době lockdownu. A nyní se objevila další fotka z loňského května, kde Johnson nejspíš porušuje vlastní pandemická opatření.

"Lidé z North Shropshire promluvili za všechny Brity. Jasně a hlasitě řekli: 'Borisi Johnsone, mejdan skončil'," prohlásila nově zvolená poslankyně Helen Morgan za Liberální demokracii, která v regionu po dvou stoletích odstavila od moci vládní konzervativce.

Volby proběhly jen dva dny poté, co se stovka Johnsonových konzervativních poslanců vzbouřila a hlasovala proti vládnímu návrhu na vytvoření covidových pasů v Anglii. A ještě předtím strana musela zaplatit pokutu, protože si premiérova rodina nechala zrekonstruovat byt v Downing Street z veřejných peněz, připomíná stanice BBC.

A to není jediný skandál Borise Johnsona z poslední doby. Předseda britské vlády minulý týden čelil odhalení, že se v jeho rezidenci loni pořádaly vánoční večírky v době, kdy platila velmi přísná protipandemická opatření a sám doporučoval, že by se ani větší rodiny neměly na svátky scházet. Johnson všechna nařčení popírá a tvrdí, že se jednalo o pracovní schůzky.

Když se ale na stanici ITV objevilo video, kde si premiérovi poradci z vánočního večírku dělají legraci, nechal premiér celou záležitost prošetřit. Vládní tajemník Simon Case, který měl zjistit, zda došlo k porušení pravidel, ovšem záhy rezignoval, protože se ukázalo, že i on pořádal v kanceláři vánoční večírek.

Zahradní slavnost

Johnsonův stranický kolega, poslanec Roger Gale po pátečních volbách oznámil, že se premiér pohybuje na tenkém ledě. "Ještě jeden problém a půjde pryč," řekl pro stanici BBC 4. Dodal, že je důležité volby vnímat jako "referendum o premiérově výkonu".

V pondělí pak deník The Guardian publikoval exkluzivní fotografii, která zachycuje zahradní slavnost v premiérově sídle na londýnské Downing Street z loňského května. Boris Johnson patrně s manželkou sedí u skleniček vína a sýrů. Dalších 17 lidí je u stolků nebo v malých skupinkách rozmístěno po zahradě. Snímek byl přitom zveřejněn poté, co premiér odmítl, že by v této době pořádal jakákoliv větší setkání.

Guardian front page, Monday 20 December 2021: Johnson and

staff seen at No 10 event in lockdown pic.twitter.com/rLJGbjCWg4 — The Guardian (@guardian) December 19, 2021

I tehdy v Anglii platila přísná pandemická omezení. Lidé se mohli potkávat pouze venku, a to maximálně ve dvou a udržovat od sebe dvoumetrový rozestup. V práci byly osobní schůzky povoleny, jen pokud to bylo "absolutně nezbytné".

Podle premiérova mluvčího se jednalo o pracovní schůzku, které se v létě běžně konají venku. A protože se prý konala na soukromých zahradách, nešlo o porušení platných nařízení. Podle kritiků vlády ale na technických detailech nezáleží.

Jako "facku do tváře britské veřejnosti" snímek označila například místopředsedkyně labouristů Angela Raynerová. "Premiér opakovaně ukazuje, že nerespektuje pravidla, která zavádí pro nás ostatní. Údajné pití alkoholu a večírky dlouho do noci, zatímco my ostatní jsme mohli chodit na jednu procházku denně," kritizovala.

Po práci na skleničku

Podle zdrojů deníku The Guardian se květnového setkání v sídle premiéra účastnilo okolo dvaceti zaměstnanců Downing Street, popíjelo se víno i jiný alkohol a podávala pizza. Někteří měli údajně na oslavě zůstat až dlouho do noci. Večírek se konal jen pár desítek minut po tiskové konferenci, kde tehdejší ministr zdravotnictví Matt Hancock představoval nová, trochu uvolněnější pandemická opatření. Několik účastníků redakci anonymně potvrdilo, že na akci panovala oslavná nálada, právě díky zlepšení koronavirové situace.

Na rozdíl od opozice se Johnsona zastal ministr spravedlnosti Dominic Raab. Jeho popis události ale odporuje tomu, co premiér dosud tvrdil. "Vím, jak tvrdě lidé v Downing Street pracovali v reakci na krizovou situaci. Myslím, že tam bylo hodně vyčerpaných lidí, kteří si, jak to lidé v práci dělají, dali po konci oficiální schůzky skleničku," prohlásil. Tím však naznačil, že se ve skutečnosti nejednalo o pracovní jednání, jak tvrdí premiérova kancelář, ale o večírek.

Boris Johnson ztrácí důvěru Britů v době, kdy se v zemi začíná rychle šířit nová koronavirová varianta omikron a čísla nově nakažených prudce stoupají.

V zemi denně průměrně přibývá přes 77 tisíc nakažených, což jsou nejhorší čísla od začátku pandemie. Johnson v pondělí svolal krizové jednání kabinetu, není ale jisté, jak velkou má momentálně podporu cokoliv prosadit.

