Na zdi má fotku Kennedyho, jeho otec je Maročan. Mezi lidmi si získává oblibu "nizozemský Trudeau"

před 58 minutami

Média přirovnávají lídra nizozemských zelených ke kanadskému premiérovi Justinu Trudeauovi nebo bývalému americkému prezidentovi Johnu F. Kennedymu. Třicetiletý Jesse Klaver má našlápnuto k úspěchu ve volbách, které se konají už za týden. Jeho Zelenou levici zastupují nyní v dolní komoře parlamentu čtyři zákonodárci. Podle posledního průzkumu společnosti Peilingwijzer jich ale zelení ve volbách získají šestnáct a mohli by se dostat do vlády.

Haag - Nizozemský Justin Trudeau nebo John F. Kennedy. Tak média přezdívají vycházející hvězdě tamní politiky - lídrovi Zelené levice Jessemu Klaverovi.

Sám Klaver uvádí někdejšího amerického prezidenta Kennedyho jako největší zdroj inspirace. Jeho portrét má dokonce pověšený na zdi ve své pracovně hned vedle fotky své ženy a dětí.

Klaverova levicová strana už několik týdnů před parlamentními volbami vylétla vzhůru v průzkumech veřejného mínění.

Podle toho posledního, který v úterý zveřejnila společnost Peilingwijzer, mají zelení šanci získat 16 křesel ve 150členné dolní komoře nizozemského parlamentu. Teď přitom mají jen čtyři. Pokud se předpověď naplní, bude to nejlepší volební výsledek Zelené levice od dob jejího vzniku v roce 1989.

Zásluhu na tom má podle tamních médií především charismatický lídr Jesse Klaver.

Teprve třicetiletý politik zaujal už svým původem. Jeho otec je Maročan a matka poloviční Indonésanka. Během pár měsíců, kdy nizozemský populista Geert Wilders opakovaně označil migranty z Maroka za "lůzu", přibývá stoupenců Zelené levice.

O principech nevyjednávám

Atmosféra na mítinku Zelené levice ve městě Leiden byla podle reportéra britského listu The Guardian pozitivní. Nejdříve vystoupil syrský raper, aby "zahřál" publikum. Pak přišel na pódium Klaver a řekl převážně mladým lidem v davu, že z útoků na Maročany čerpá sílu. A nabídl jim "naději a změnu".

Namísto hospodářského růstu, trhu a omezení role státu mluvil o empatii, ekonomické rovnosti a ochraně klimatu. "Dost bylo svalování viny na přistěhovalce do Nizozemska," řekl Klaver. "Tohle je hnutí empatie."

V nedělní televizní debatě, kterou sledovalo 1,3 milionu Nizozemců, také zabodoval. Diváci měli po diskusi politiků hlasovat, kdo je nejvíce zaujal. Vyhrál Klaver, když získal 17 procent hlasů.

Jeho jméno se podle serveru NL Times vzápětí stalo nejčastěji hledaným jménem na vyhledávači Google ze všech nizozemských politiků.

Jedna země, jedna vláda, mnoho stran

Politická scéna je v Nizozemsku velmi roztříštěná. Aby mohla po volbách, které se konají 15. března, vzniknout stabilní vláda, bude se muset na koalici domluvit několik stran.

"Teď to vypadá, že budou potřeba čtyři nebo pět stran k vytvoření většinové vlády. V tom případě by Zelená levice mohla být jedním z kandidátů," uvedla pro list The Guardian profesorka Sarah de Langeová z Amsterdamské univerzity.

"Vždycky jsem mluvil o vládě. Těším se na levostředovou vládu se sociálními demokraty, socialisty, křesťanskými demokraty i liberály z D66," prohlásil sám Klaver.

Bylo by to ale poprvé, co by Zelená levice přešla z opozice do vlády.

Její lídr však předem upozorňuje, že nebude dělat kompromisy ohledně svých hlavních priorit. "Chci se ujistit, že budeme bojovat proti nerovnosti. Nicméně existuje 50 cest, jak toho dosáhnout. O těch cestách můžeme vyjednávat, ale ne o principech," vysvětlil Klaver.

Nizozemsko je přistěhovalecká země

Na rozdíl od některých ekologických stran v Evropě Zelená levice vždy kladla důraz na sociální dimenzi své politiky. Nikdy v minulosti však nedokázala získat voliče s vyšším vzděláním. Klaverovi se to teď daří.

K současnému vzestupu ekologické strany přispěl i pád levicové Strany práce z 25 procent hlasů na nynějších méně než osm procent.

Další příčinou Klaverova úspěchu je, že je téměř protikladem populisty Geerta Wilderse. Zelená levice je levicová, proevropská a proimigrační strana. Zatímco Wildersova Strana pro svobodu je naopak krajně pravicová, protievropská a protiimigrační.

"Nizozemsko je přistěhovalecká země," vysvětlil Klaver agentuře AFP. "Já sám jsem produkt té imigrace," dodal.

Jeho kampaň chce zastavit to, co Klaver pojmenovává jako "pravicový vítr, který fouká po celé Evropě".

Poprvé a naposledy

Wilders byl loni v prosinci odsouzen za rasistické útoky proti přistěhovalcům z Maroka, které označuje za "lůzu".

Novináři se proto ptali Klavera, jestli se ho Wildersova rétorika někdy osobně dotkla, když má sám marocké kořeny. "Pouze jednou. Jsem otec dvou synů, kterým je jeden a tři roky. Když bylo tomu staršímu pár týdnů, Wilders pokřikoval v jedné kavárně 'méně, méně Maročanů'," odpověděl lídr zelených.

"Myslel jsem si - jak daleko zajdeš? Mluvíš o mně? Mluvíš o mém synovi? Myslím, že jsem byl trochu přecitlivělý, protože jsem se právě stal otcem. To bylo poprvé a naposledy," vzpomíná Klaver.

Kvůli špíně z Maroka jsou ulice nebezpečné, řekl nizozemský populista Geert Wilders | Video: Reuters | 00:19

autor: Hana Vařáková