Její smrt je požehnáním, řekl otec po řádění teroristů Hamásu. Teď se dcera vrátila

Srdceryvné setkání zachytily o víkendu kamery po propuštění 9leté Emily Handové. Dívku 7. října uneslo teroristické hnutí Hamás z kibucu Beeri. Zástupci kibucu poté zdrcenému otci řekli, že je Handová mezi zabitými. Šlo o omyl, holčičku teroristé unesli a přes měsíc ji spolu s ostatními unesenými drželi v zajetí. V sobotu se konečně mohla setkat se svými rodiči v rámci dojednané výměny zajatců.

Příběh Handové obletěl svět především kvůli slovům otce, který v domnění, že je dcera po smrti, pro média uvedl, že její smrt je požehnáním. "Řekli: Našli jsme Emily, je mrtvá. A já jen řekl: Ano! Řekl jsem ,ano‘ a usmál jsem se," vylíčil otec Thomas Hand stanici CNN. "To byla ta nejlepší možnost," dodal s tím, že pokud by se stala rukojmím Hamásu, bylo by to horší než smrt.

"To, co dělají lidem v Gaze, je horší než smrt," prohlásil. Podle něj by jeho dceru drželi v temné místnosti plné lidí, bez jídla a bez vody a byla by neustále vyděšená. "Takže smrt byla požehnáním. Absolutní požehnání," uzavřel tehdy.

Emily Handová byla unesena ozbrojenci z hnutí Hamás během jejich útoku na jižní Izrael ze 7. října. Dívka tehdy byla na návštěvě u kamarádky v kibucu Beeri. Rodina Handové se teprve koncem října dozvěděla, že dívka je nejspíš naživu a je mezi rukojmími. V sobotu se dostala do druhé skupiny 13 zajatců, které Hamás v rámci dohody o dočasném příměří propustil.

Otec Handové po setkání prohlásil, že se jí po propuštění Hamásem "obecně daří lépe, než rodina očekávala". Uvedl nicméně, že hodně zhubla, v obličeji i na těle. V projevu z nemocnice, kde o Emily pečují, dále uvedl, že chce "poděkovat všem, kteří nám po celých 50 dní pomáhali a podporovali nás".

"Oni o tom nevědí absolutně nic." Analytička Kalhousová vysvětluje nenávist k Izraeli