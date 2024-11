O co jim šlo? Ukrajinci si zřejmě vymysleli existenci brigád o tisících vojácích

Ukrajinské pozemní síly se od začátku plnohodnotné ruské invaze zdvojnásobily. Vznikly desítky nových brigád, z nichž každá má až dva tisíce členů a stovky vozidel. Nejméně dvě z nich ale byly falešné. Přitom na sociálních sítích zveřejňovaly třeba fotografie “svých” vojáků a nového vybavení.

V únoru 2023 vytvořil někdo na sociálních sítích účty pro 88. mechanizovanou brigádu a 13. jagerskou brigádu. Obě jednotky na nich začaly publikovat fotografie z fronty. Jednalo se ale o fotky a videa s vojáky a vybavením ze zcela jiných brigád.

O několik týdnů později samospráva okresu Varaš v ukrajinské Rovenské oblasti, která se nachází u hranic s Běloruskem, oznámila, že se 13. jagerská brigáda i 88. mechanizovaná brigáda připojí k ukrajinským jednotkám v této oblasti.

Do této oblasti se ale žádné takové brigády nevydaly. Nezávislý projekt Militaryland, který vede databázi ukrajinských frontových jednotek, je tehdy začal podezřívat. Od začátku roku 2023 nenašel žádné důkazy o tom, že by se 13. jagerská brigáda nebo 88. mechanizovaná brigáda dostaly do akce.

Militaryland proto nedávno požádal ukrajinský generální štáb v Kyjevě, aby existenci brigád potvrdil. "Ve struktuře ozbrojených sil Ukrajiny neexistuje žádný subjekt s názvem 88. mechanizovaná brigáda," odpověděl štáb. "Velmi pravděpodobně proto neexistuje ani 13. jagerská brigáda," konstatovali členové nezávislého projektu.

Vzhledem k tomu, že se lidé stojící za fiktivními jednotkami nikdy nepokusili pro brigády získat peníze, je nepravděpodobné, že by tyto brigády byly součástí nějakého promyšleného finančního podvodu, píše pro server Forbes David Axe, novinář zabývající se válkou na Ukrajině.

"Obě jednotky mohou být buď psychologickou operací, nebo - což je pravděpodobnější - malou skupinou vojáků, kteří těmito názvy neoficiálně označují četu nebo rotu," uvažoval Militaryland. Na Ukrajině totiž existuje nespočet polovojenských dobrovolnických skupin, které se chtějí připojit k oficiálním ozbrojeným silám.

Podle Axeho je možné, že si tyto skupiny vymyslely přezdívky "88. mechanizovaná brigáda" a "13. jagerská brigáda". "Proč by ale obě tak usilovně pracovaly pomocí falešných účtů na sociálních sítích a ukradených fotografií na vytvoření dojmu, že jsou součástí armády?" ptá se novinář.

Proto úplně nesouhlasí s tvrzením Militarylandu a brigády jsou podle něj spíše součástí psychologické operace - tedy záměrné snahy ukrajinské armády oklamat Rusy, aby uvěřili, že Ukrajinci jsou silnější, než ve skutečnosti jsou.

Psychologické operace jsou v rusko-ukrajinské válce na denním pořádku. Patří mezi ně třeba to, že obě strany nasazují na frontu návnady, buď jako nefunkční vraky, nebo nafukovací imitace, aby odlákaly nepřátelskou palbu od skutečných vozidel. "Ale zase, kdyby byla 88. mechanizovaná brigáda psychologickou operací, proč by se jí generální štáb v Kyjevě tak rychle vzdal?" reaguje novinář na odpověď generálního štábu, která existenci brigády vyvrátila.

Máme se na co těšit. Dorazín popsal Putinovy plány. "Zákeřná" hra se asi dotkne i nás (celý článek s videem zde)