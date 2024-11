"Všechno se změnilo." Kimův výsadek na Ukrajině se Putinovi může šeredně vymstít

Zapojení Severní Korey do války na Ukrajině by podle šéfa oddělení globální strategie Korejského institutu obranných analýz Dooa Jin-hoa mohlo Moskvě otevřít dveře k tomu, aby vojensky potenciálně zasáhla na Korejském poloostrově a byla na straně KLDR. "Jižní Korea musí sledovat rozsah vojenské spolupráce mezi Severní Koreou a Ruskem a podle toho zvážit zaslání zbraní Ukrajině," říká analytik.

Před pár dny Spojené státy uvedly, že někteří severokorejští vojáci se už nacházejí v Kurské oblasti, ruské pohraniční oblasti, kde ukrajinské síly v srpnu uskutečnily rozsáhlý vpád a drží stovky kilometrů čtverečních území. Podle Soulu a Washingtonu by fakt, že severokorejští vojáci už operují na Ukrajině, mohl znamenat výraznou eskalaci rusko-ukrajinské války.

Do Ruska Severní Korea vyslala nejméně 11 tisíc svých vojáků a více než tři tisíce z nich zamířilo do blízkosti frontové linie, řekl ve středu novinářům pod podmínkou anonymity úředník jihokorejské prezidentské kanceláře.

Vzhledem k rostoucím obavám, co by Rusko mohlo Pchjongjangu poskytnout na oplátku, Jižní Korea ve středu uvedla, že by mohla na Ukrajinu vyslat tým vojenských pozorovatelů, kteří by sledovali a analyzovali frontové oblasti konfliktu.

"Jižní Korea má s Ruskem zvláštní vztah a rozvíjí s ním bilaterální vztahy prostřednictvím různých diplomatických výměn a spolupráce jako spojenecká země. Rusko se ale teď stává skutečnou hrozbou pro Jižní Koreu," vysvětluje Doo Jin-Ho pro Reuters.

Země by tak podle analytika měla zvažovat po vzoru zemí NATO zaslání zbraní na Ukrajinu. "Jižní Korea teď Ukrajině kvůli domácím zákonům nemůže posílat zbraně. Ale tím, že Severní Korea vyslala do Ruska své vojáky, se všechno změnilo. Takže, jestli bude chtít Jižní Korea poslat Ukrajině zbraně, bude nejspíš muset změnit legislativu. Obejít ji bude těžké, protože příslušný zákon výslovně zakazuje export strategického vojenského materiálu do válečné zóny," popisuje šéf oddělení globální strategie Korejského institutu obranných analýz.

Kdyby ale Jižní Korea Ukrajině poskytla vojenskou pomoc, pomohlo by to NATO a jejím spojencům vytvořit pro zemi větší podporu. "Z pohledu Ukrajiny by vyslání zbraní Jižní Koreou posloužilo jako příležitost k posílení její schopnosti bojovat ve válce," uzavírá Doo Jin-Ho.

Pokud by se tento asijský tygr výrazněji zapojil do zbraňové pomoci Ukrajině, mohlo by to pro Vladimirem Putinem řízené Rusko znamenat nezanedbatelný problém. Jižní Korea se s 550 tisíci aktivními vojáky, 2,7 milióny rezervistů a rozpočtem v přepočtu zhruba bilion korun dlouhodobě řadí do desítky největších ozbrojených sil celého světa. Patří zároveň mezi zbrojní velmoci světového významu, která dokáže zbraně vyrábět rychle a efektivně,

