Čína poráží Evropu jejími vlastními zbraněmi. Zelenými technologiemi, říká analytik

Zvolený prezident Donald Trump chce americký trh chránit cly, což se dotkne zřejmě především Číny. A přispěje to k odumírání globalismu tak, jak ho chápeme v intencích devadesátých let minulého století, říká v podcastu Americký sen analytik a komentátor Hospodářských novin Martin Ehl.

Ve své nové knize Probouzení se zamýšlí nad budoucností Česka v Evropě a ve světě, který se mění. "Byli jsme zvyklí v mezinárodních vztazích řešit věci pomocí různých institucí, která nastavovala nějaká pravidla. Bylo výhodné mít otevřený obchod nebo mít dodavatelský řetězec nastavený tak, že na tom vydělají všichni a je to levnější pro spotřebitele. Jenže toto všechno se změnilo agresivnější politikou Ruska a Číny. Číňané nechtějí existující globalizaci úplně změnit, spíš ji ovládnout," říká Martin Ehl v podcastu.

Parafrázuje také bývalého amerického prezidentského kandidáta Johna McCaina, že Rusko je benzínovou pumpu s jadernými zbraněmi. V narážce na to, že ruské státní příjmy stojí hlavně na ropě a zemním plynu.

"Také se říká, že Rusko je Nigérie se sněhem," reaguje Martin Novák s připomínkou legendárního výroku zakladatele firmy Google Sergeye Brina, který z Ruska pochází.

V epizodě podstatu dojde řeč i na možnou čínskou odpověď na americká či evropská cla. "Čína chce Evropu porazit jejími vlastními zbraněmi, kdybych měl použít vojenský slovník. Zelenými technologiemi, ve kterých má zhruba deset let náskok proti Evropě. Třeba v Maďarsku investují do výroby baterií pro elektromobily. Je to jiný druh montovny: Číňané si postaví své továrny a nikoho do nich nepustí," říká analytik.